Медики назвали звички, що уповільнюють старіння мозку

Спеціалісти вважають, що правильні звички допоможуть подовжити працездатність мозку.

Деструктивні процеси в мозку можуть виникати через спадковість, клімат, загальний стан здоров'я, з’ясували медики.

Про це пише Harper's Bazaar.

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Вони назвали три звички, які дозволять врятувати та продовжити працездатність мозку на довгі роки. За їхніми словами, перш за все, людина повинна висипатися. Це дозволяє мозку відновлюватися після розумової діяльності. Людина, яка виспалася, більш працездатна, а також легше сприймає стресові ситуації. Друге правило – постійно пізнавати щось нове.

У процесі навчання в мозку з'являються нові нейронні зв'язки, що спричиняють постійний розвиток.

Медики також рекомендували приймати вітаміни та біологічно активні добавки протягом дня. Вони підкреслили, що вітаміни можна і потрібно отримувати з овочів, фруктів.

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Раніше американські вчені провели дослідження щодо впливу кофеїну на здоров'я людини і дійшли цікавих висновків. На їхню думку, на пристрасть до кави та шоколаду впливає так званий "ген кави", який визначає, наскільки людина любить ці продукти.

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