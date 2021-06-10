Медсестра Грейс: вчені створили робота, який може доглядати за хворими з COVID-19

Творці робота-андроїда Софії представили новий проєкт, орієнтований на ринок охорони здоров'я.

Команда вчених з Гонконгу, яка створила знаменитого робота-гіноїда Софію, запускає нову пілотну модель — робота-медсестру на ім'я Грейс (Grace).

Про це повідомляє СNA.

Робот орієнтований на ринок охорони здоров'я. Його призначення — догляд за людьми похилого віку або інфікованими COVID-19 пацієнтами, що перебувають в ізоляції.

Одягнена в синю уніформу медсестри, Грейс має азіатські риси обличчя і каштанове волосся. У неї є тепловізор на грудях, який вимірює температуру пацієнта. Робот використовує штучний інтелект для діагностики і вміє говорити англійською, мандаринським і кантонським діалектами китайської.

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За словами розробника Девіда Хенсона, такий робот може полегшити роботу медичного персоналу під час пандемії.

Директор підприємства Hanson Robotics і Singularity Studio Девід Лейк розповів, що до серпня планують почати масове виробництво бета-версії Грейс. У наступному році повністю мають розгорнути її роботу в Гонконзі, материковому Китаї, Японії і Південній Кореї.

Відзначається, що вартість роботів-гуманоїдів, яка зараз можна порівняти з цінами на елітні автомобілі, знизиться, коли компанія буде виробляти десятки або сотні тисяч одиниць.

Нагадаємо, що розробники людиноподібного робота Софія хочуть випустити тисячі її аналогів.

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