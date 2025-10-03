ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Медикаментозний аборт такий же безпечний, як і проведений у лікарні — дослідження

Результати дослідження підтвердили безпеку та ефективність двох таблеток для переривання вагітності.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Зазвичай препарати застосовують протягом перших 12 тижнів вагітності

Зазвичай препарати застосовують протягом перших 12 тижнів вагітності / © Credits

Аборт за допомогою лікарських препаратів удома, якщо термін до 12 тижнів вагітності, виявився настільки ж безпечним, як і проведений в лікарні.

Нове відкриття, результати якого опубліковані в nauka.ua, свідчить, що медикаментозні аборти на ранніх термінах можна здійснювати вдома, що зменшує навантаження на лікарні та збільшує свободу жінок у прийнятті рішення щодо того, чи хочуть вони мати дітей.

Науковці зосередилися саме на тих, які здійснювали на терміні 10-12 тижнів. Всього вони дослідили 371 випадок медикаментозного аборту на цьому терміні, з яких 258 відбулися вдома. В обох випадках ефективність абортів складала 97%, а частка неповних абортів або випадків подовження вагітності була приблизно однаковою в обох групах.

Оскільки ускладнення від абортів на ранніх термінах узагалі є доволі нечастими, науковці пропонують збільшити термін дозволеного медикаментозного домашнього аборту до 12 тижнів.

Що таке медикаментозний аборт

Цей різновид аборту також часто називають фармабортом. Він відбувається у два етапи: на першому жінка приймає препарат, який провокує смерть зародка, на другому — препарат, який виводить зародок з організму жінки.

Препарати для медикаментозного переривання вагітності не можна просто купити в аптеці. Для цього потрібен дозвіл лікаря-гінеколога, також ці препарати окремо замовляють медичні заклади.

Медикаментозне переривання вагітності рекомендовано здійснювати до 6–7 тижнів від першого дня останньої менструації. Це приблизно 42–49 днів.

У деяких випадках метод можливий до 9 тижнів, але ефективність дещо знижується, а ризик ускладнень зростає.

Раніше повідомлялося, що жінка хотіла зробити аборт, а її забрали до психіатричного відділення.

Дата публікації
