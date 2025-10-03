Зазвичай препарати застосовують протягом перших 12 тижнів вагітності / © Credits

Аборт за допомогою лікарських препаратів удома, якщо термін до 12 тижнів вагітності, виявився настільки ж безпечним, як і проведений в лікарні.

Нове відкриття, результати якого опубліковані в nauka.ua, свідчить, що медикаментозні аборти на ранніх термінах можна здійснювати вдома, що зменшує навантаження на лікарні та збільшує свободу жінок у прийнятті рішення щодо того, чи хочуть вони мати дітей.

Науковці зосередилися саме на тих, які здійснювали на терміні 10-12 тижнів. Всього вони дослідили 371 випадок медикаментозного аборту на цьому терміні, з яких 258 відбулися вдома. В обох випадках ефективність абортів складала 97%, а частка неповних абортів або випадків подовження вагітності була приблизно однаковою в обох групах.

Оскільки ускладнення від абортів на ранніх термінах узагалі є доволі нечастими, науковці пропонують збільшити термін дозволеного медикаментозного домашнього аборту до 12 тижнів.

Що таке медикаментозний аборт

Цей різновид аборту також часто називають фармабортом. Він відбувається у два етапи: на першому жінка приймає препарат, який провокує смерть зародка, на другому — препарат, який виводить зародок з організму жінки.

Препарати для медикаментозного переривання вагітності не можна просто купити в аптеці. Для цього потрібен дозвіл лікаря-гінеколога, також ці препарати окремо замовляють медичні заклади.

Медикаментозне переривання вагітності рекомендовано здійснювати до 6–7 тижнів від першого дня останньої менструації. Це приблизно 42–49 днів.

У деяких випадках метод можливий до 9 тижнів, але ефективність дещо знижується, а ризик ускладнень зростає.

Раніше повідомлялося, що жінка хотіла зробити аборт, а її забрали до психіатричного відділення.