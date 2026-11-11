«Меню для психопата»: чи справді їжа може зробити людину жорстокою

У тілі психопатів живуть особливі бактерії / © Фото з відкритих джерел

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Чи може виявитися таке, що деякі риси характеру залежать не лише від виховання, генів і життєвого досвіду, а й від крихітних бактерій, які живуть усередині нас? Учені дослідили кишківник і ротову порожнину 200 людей та знайшли несподівані відмінності між тими, хто набрав високі й низькі бали за тестом на психопатичні риси. Причому деякі мікроорганізми виявилися пов’язаними з емоційною холодністю та антисоціальною поведінкою.

Про це пише IFLScience з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Translational Psychiatry.

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У кишківнику людей із психопатичними рисами знайшли незвичайні бактерії

Дослідники запросили до експерименту 200 добровольців. Усі вони пройшли психологічне тестування, яке оцінювало такі особливості поведінки, як емоційна відстороненість, імпульсивність, низька емпатія та схильність до порушення соціальних норм. Також учасників перевірили на рівень тривожності.

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Після цього науковці взяли зразки калу, слини та крові, щоб дослідити мікроорганізми й речовини, які виробляються в організмі. І ось тут почалися цікаві знахідки.

У людей із вищими показниками психопатичних рис частіше виявляли три види кишкових бактерій: Allisonella, Prevotella та Cloacibacillus evryensis. А от у ротовій порожнині знайшли іншу закономірність: бактерія Treponema vincentii частіше траплялася у тих, хто отримав нижчі бали за психологічним тестом.

Аналіз також показав, що в учасників із вираженішими психопатичними рисами було більше глюкози та таурину в зразках калу. Обидві речовини виявилися пов’язаними з вищими результатами тестування.

Інакше кажучи, вчені помітили, що певні бактерії та продукти обміну речовин частіше зустрічаються у людей з відповідними особливостями поведінки. Це перше дослідження, яке виявило такий зв’язок одночасно для кишкової та ротової мікрофлори.

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Чи можна «вигодувати» психопата

Найцікавіше питання — звідки беруться ці бактерії та чи може на них впливати їжа, адже склад кишкової мікрофлори залежить від того, що ми їмо, наскільки різноманітний наш раціон та який спосіб життя ведемо.

Тож виникає спокуса припустити, що певне меню здатне зробити людину менш чуйною, імпульсивною або навіть схильною до антисоціальної поведінки. Але вчені наразі не знайшли продуктів, які можна було б назвати «їжею для психопатів». Вони не встановили, що конкретні бактерії з’являються через певну дієту або що їхня кількість безпосередньо змінює характер.

Можливий і зворотний сценарій: особливості поведінки впливають на харчові звички, а вже ті змінюють склад бактерій в організмі. Тобто причинно-наслідковий зв’язок наразі залишається загадкою.

До того ж дослідники оцінювали психопатичні риси за результатами психологічного тесту, а не шукали людей із клінічним діагнозом. Тому результати не означають, що за аналізом кишкової мікрофлори можна визначити психопата.

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Однак сама знахідка інтригує: можливо, крихітні мешканці нашого організму мають набагато більше стосунку до поведінки, настрою та особистості, ніж здавалося раніше.

Кишківник і мозок: дивні зв’язки, які відкривають науковці

Виявляється, кишківник може бути причетним навіть до того, чому з віком нам починає подобатися гірка кава. Науковці з’ясували, що формування смакових уподобань залежить не лише від рецепторів язика: після їжі кишківник надсилає до мозку сигнали, які можуть впливати на наше ставлення до певних смаків. Так, любов до гіркої кави може мати несподіване пояснення, пов’язане з травною системою.

Не менш цікава історія з пробіотиками, які багато хто купує в надії поліпшити травлення та заселити кишківник корисними бактеріями. Проте вчені застерігають: далеко не всі популярні добавки виправдовують рекламні обіцянки, а додавання одного виду бактерій не гарантує покращення здоров’я. Натомість пробіотичні капсули й порошки не завжди можуть замінити повноцінне харчування.

Водночас для підтримання різноманіття кишкової мікрофлори важливо регулярно їсти продукти, багаті на клітковину та пребіотики. Серед них — бобові, квашена капуста, броколі, охолоджена картопля та навіть темний шоколад із високим вмістом какао. Деякі з цих продуктів стають поживою для корисних бактерій, допомагаючи їм розмножуватися. Причому шість продуктів із несподіваною користю можуть виявитися зовсім не тими, які зазвичай вважають дієтичними.

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