Робот, який менший за крупинку солі, може рухатися і виконувати команди

Програмований робот майже невидивий неозброєним оком / © pixabay.com

Інженери з Університету Пенсільванії та Університету Мічигану створили найменшого у світі програмованого робота, якого ледь можна розгледіти неозброєним оком. Попри свою мікроскопічність, цей апарат здатен самостійно рухатися, виконувати команди та передавати потрібну дослідникам інформацію.

Про цей винахід науковців повідомили в журналі Science Robotics.

Розміри мікроскопічного робота — 200 на 300 мікрометрів, а його товщина всього 50 мікрометрів, тобто він менший навіть за крупинку солі.

При цьому цей пристрій оснащений комп’ютерним процесором, пам’яттю, датчиками температури та сонячними елементами, які генерують енергію на рівні всього 100 нановат.

Головною проблемою винахідників було те, щоб змусити робота рухатися, долаючи опір середовища. Через його крихітні розміри, навіть рух у воді нагадував намагання людини проштовхнутися крізь густу смолу.

Науковці вирішили цю проблему шляхом генерації електричного поля, яке створює спрямований потік молекул навколо тіла робота, змушуючи його рухатися крізь рідину. Ця концепція нагадує перебування в рухомій річці, яку створює сам робот.

Попри свої крихітні розміри, пристрій може ідентифікувати вхідні програми та виконувати автономні дії, наприклад, вимірювати температуру навколишнього середовища. Передавання даних відбувається за допомогою своєрідного «танцю», що нагадує складну комунікацію медоносних бджіл.

Пристрій здатний працювати місяцями, отримуючи живлення від зовнішніх світлодіодів через свої мініатюрні сонячні панелі.

Окрім одиночної роботи, ці мікроботи можуть синхронізуватися між собою, утворюючи складні рухомі групи, подібні до зграй риб або роїв комах.

Зі збільшенням обсягів вбудованої пам’яті та додаванням складніших датчиків такі пристрої зможуть стати «інтелектуальними охоронцями» здоров’я всередині людського тіла. Зокрема, вони можуть контролювати стан окремих клітин або доставляти ліки в певні ділянки організму.

