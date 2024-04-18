Меркурій та Венера зникнуть, а людство переселиться на інші планети: що буде, коли помре Сонце

Вчені з'ясували, що буде з нашою Сонячною системою після смерті зірки.

Сонце не може жити вічно, у певний момент елементи, які живлять її ядерний синтез, закінчаться, і зірка перетвориться на білого карлика. Спочатку Сонце розшириться до розмірів червоного гіганта, радіус якого може досягати Марса, а потім викине зовнішній матеріал, а ядро колапсує, перетворившись на залишок, який світиться жаром, що залишився після смерті зірки.

Про це пише Science Alert.

Вчені мають досить чіткі уявлення про те, що буде з самим Сонцем. Цей процес розпочнеться за п'ять мільярдів років.

Дослідники проаналізували довгострокові зміни яскравості трьох білих карликів, а потім екстраполювали ці дані, щоб з'ясувати, що це означає для їхніх планетних систем.

На той час, як Сонце помре, людство вимре чи переселиться на інші планеті. Але Землі буде несолодко. Загибель зірки призведе до катастрофічних наслідків для планетної системи.

Меркурій та Венера зникнуть, як і всі інші об'єкти у внутрішній Сонячній системі. Помираюча зірка розірве і поглине їх.

Земля може вижити або загинути, все залежить від того, як зміниться її орбіта у зв'язку зі зменшенням маси Сонця та зміною взаємодії між планетами. І якщо їй вдасться уникнути загибелі, вона відрізнятиметься від того світу, який ми знаємо наразі.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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