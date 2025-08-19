Меркурій зменшився на кілька кілометрів: що відбувається з планетою і чому

Меркурій / © pixabay.com

Меркурій поступово зменшується у розмірах, адже його надра досі охолоджуються після формування мільярди років тому. Нове дослідження показало, наскільки значним стало це стиснення.

Про це повідомляє Space.

Близько 4,5 млрд років тому всі кам’янисті планети Сонячної системи утворилися з розпеченої речовини. Згодом вони охололи й набули сучасного вигляду. Проте Меркурій продовжує втрачати тепло, через що його внутрішні шари стискаються, а сама планета повільно зменшується. У статті, опублікованій у журналі AGU Advances, дослідники оцінили масштаби цього процесу.

Меркурій — найменша планета Сонячної системи та найближча до Сонця. Вона відома екстремальними перепадами температур: вдень поверхня нагрівається до +430 °C, а вночі охолоджується до -170 °C. Попри це, найгарячішою планетою лишається Венера, де через парниковий ефект температура сягає +480 °C. За розміром Меркурій лише трохи більший за Місяць, а рік на ньому триває всього 88 земних днів.

Вчені з’ясували, що Меркурій постійно стискається від моменту свого виникнення, а на поверхні планети з’являються численні тріщини та розломи. Вони утворюються як компенсація внутрішнього стиснення. Саме за цими геологічними структурами науковці оцінюють, наскільки зменшився радіус Меркурія. Раніше підрахунки різнилися: від 1 до 7 км.

Щоб отримати точніший результат, автори нового дослідження застосували інший метод. Якщо попередні роботи спиралися на підрахунок довжини та висоти піднятих форм рельєфу, то новий підхід зосередився на найбільшому розломі в кожному наборі даних, масштабуючи його ефект на всю планету.

Аналіз трьох різних каталогів розломів показав, що незалежно від вибірки, радіус Меркурія зменшився на 2-3,5 км. Додавши сюди стиснення, не пов’язане безпосередньо з розломами, вчені отримали загальну оцінку: відмоменту утворення планета стала меншою на 2,7-5,6 км.

Таким чином, Меркурій і досі залишається «живою» планетою у геологічному сенсі — його поверхня продовжує змінюватися внаслідок охолодження.

До слова, раніше вчені повідомили, що деякі небесні тіла Сонячної системи поступово стискаються, адже їхні надра охолоджуються. Меркурій зменшився вже на приблизно 7 км і продовжує стискатися. Місяць теж втрачає розміри: за кілька мільйонів років його діаметр скоротився на приблизно 100 м, і процес триває. Земля водночас набирає масу від космічного пилу й метеоритів, але втрачає гази (водень і гелій). Зрештою щороку маса планети зменшується на 50 тис. т, а діаметр скорочується на 0,1 мм — непомітно для життя.