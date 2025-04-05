Мертва галактика з раннього Всесвіту: відкриття, що змінює науку

Зображення галактики RUBIES-UDS-QG-z7, згенероване штучним інтелектом Grok 3

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Міжнародна команда астрономів зафіксувала неймовірне явище: галактику, яка «померла» всього через 700 мільйонів років після Великого вибуху. Її назвали RUBIES-UDS-QG-z7 — вона стала найвіддаленішою з-поміж відомих науці «мертвих» галактик.

Про це стало відомо з дослідження опублікованого в журналі The Astrophysical Journal .

За допомогою телескопа James Webb учені з’ясували, що спектр RUBIES-UDS-QG-z7 свідчить про те, що вона встигла накопичити понад 10 мільярдів сонячних мас зір за перші 600 мільйонів років свого існування, а потім раптово припинила зореутворення. Для порівняння: у той час інші галактики лише починали формуватися.

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«Це як знайти мегаполіс серед печер — галактика встигла вирости до неймовірних масштабів і «вмерти», коли інші лише починали формуватися», — заявила керівниця дослідження.

Діаметр галактики — лише 650 світлових років, але її щільність нагадує ядра стародавніх систем. Дослідники припускають, що саме такі об’єкти могли бути «зародками» гігантських галактик, які ми спостерігаємо нині.

Довгий час вчені вважали, що молодий Всесвіт був наповнений галактиками, які активно народжували зорі. Однак нові дані космічного телескопа James Webb (JWST) перевернули ці уявлення.

Одна з таких галактик, RUBIES-UDS-QG-z7, стала несподіванкою для астрофізиків. Ще дивовижніше те, що «спокійні» галактики траплялися в 100 разів частіше, ніж передбачали сучасні моделі.

«Теорії, які враховують вплив чорних дір або зоряних вітрів, потребують перегляду. Галактики вмирали настільки швидко, що ми не можемо це пояснити», — заявив дослідник Паскаль Оеш.

Нагадаємо, китайські астрономи з Сіндзянської обсерваторії вважають, що темна матерія може впливати на обертання та температуру планет.