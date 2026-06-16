Месопотамські “Помпеї”: археологи знайшли 4000-річне місто, зруйноване війною

Археологи знайшли стародавній палац зі слідами облоги / Іюстративне фото

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Під час масштабних розкопок поблизу міста Ербіль в Іраку міжнародна команда дослідників натрапила на руїни монументального поселення часів середньої бронзової доби. Науковці припускають, що знайдене укріплене поселення Курд-Кабурстан є легендарним політичним центром Кабра, який зазнав раптового та жорстокого знищення 4 тисячі років тому.

Про цю унікальну знахідку повідомив Університет Центральної Флориди.

Унікальні знахідки у зруйнованому палаці

Однією з найважливіших знахідок став зруйнований східний палац у нижньому місті, де збереглися безцінні історичні артефакти. Дослідники виявили там 20 клинописних табличок та понад 100 адміністративних печаток, що лежали просто під товстим шаром попелу.

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Знайдені тексти виявилися стародавніми адміністративними записами, які фіксували переміщення товарів, робочу силу та повсякденну діяльність палацу. Кілька табличок датовані з різницею в лічені дні, що ідеально збігається з можливою хронологією раптового падіння міста.

Зараз ці стародавні написи ретельно вивчають провідні епіграфісти з американських університетів. Перші результати розшифрування свідчать, що деякі тексти можуть бути безпосередньо пов’язані з відомою переможною стелою царя Дадуші.

Людські втрати та масштаби стародавньої облоги

Наслідки військової облоги виявилися катастрофічними не лише для архітектури, але й для мешканців цього стародавнього поселення. Усередині зруйнованого палацу археологи знайшли рештки 17 осіб, які трагічно загинули під час штурму.

Тіла померлих не були поховані в офіційних могилах і не мали жодних традиційних супровідних речей. Деяких людей залишили саме там, де їх застала смерть, зокрема одного чоловіка знайшли обличчям донизу над кам’яним басейном.

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Керівниця розкопок Тіффані Ерлі-Спадоні назвала ці докази найяскравішим археологічним прикладом стародавньої облогової війни. Наразі біоархеологи планують провести ізотопний аналіз та дослідження стародавньої ДНК, щоб з’ясувати походження загиблих містян.

Мультикультурний центр Північної Месопотамії

Щоб збагнути справжні розміри міста, науковці провели магнітометричне змалювання території площею понад 80 гектарів. Сканування виявило монументальну захисну стіну з бастіонами, яка повністю оточувала це масштабне поселення.

Ці відкриття кидають виклик усталеним уявленням про те, що історичне значення мали лише південні месопотамські міста на кшталт Вавилона. Знахідки доводять, що північні поселення також були великими, добре укріпленими та надзвичайно важливими політичними центрами.

За межами палацового комплексу археологи розкопали добре збережену вулицю з продуманою дренажною системою та житловими приміщеннями. Усі ці деталі переконливо вказують на існування високоорганізованої міської громади, а не просто віддаленого провінційного містечка.

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Нагадаємо, археологи виявили поблизу Єрусалима вирубаний у скелі тунель завдовжки близько 50 метрів. Його призначення і вік досі залишаються загадкою для науковців.

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