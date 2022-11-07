Meta готується звільнити тисячі співробітників вперше за 18 років: що сталося

Очікується, що заплановані скорочення компанії соціальних медіа Meta, а саме так нині називається фірма, яка опікується Facebook та Instagram, вплинуть на багато тисяч її працівників.

Заплановане звільнення Meta стане першим масштабним скороченням штату за всю 18-річну історію компанії.

Про це пише The Washington Post.

Meta Platforms Inc планує розпочати масштабні звільнення цього тижня, як стверджують люди, обізнані з цим питанням, що може стати найбільшим раундом за недавню серію скорочень робочих місць у сфері технологій після швидкого зростання галузі під час пандемії.

Очікується, що звільнення торкнеться багатьох тисяч працівників, і, за словами людей, оголошення про це планується зробити вже в середу. Представники компанії вже сказали співробітникам скасувати несуттєві поїздки, починаючи з цього тижня.

Заплановане звільнення стане першим масштабним скороченням штату за всю 18-річну історію компанії. Хоча у відсотковому відношенні менше, ніж скорочення в Twitter Inc. минулого тижня, яке торкнулося приблизно половини персоналу цієї компанії, кількість співробітників Meta, які, як очікується, втратять роботу, може стати найбільшою на сьогодні у великій технологічній корпорації за рік, яка бачила скорочення технологічної індустрії.

Водночас генеральний директор Марк Цукерберг нещодавно сказав, що «деякі команди суттєво зростуть, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року».

Представник Meta відмовився від коментарів, посилаючись на нещодавню заяву виконавчого директора Марка Цукерберга про те, що компанія «зосередить наші інвестиції на невеликій кількості пріоритетних напрямків розвитку».

«Тож це означає, що деякі команди суттєво збільшаться, але більшість інших команд залишаться незмінними або скоротяться протягом наступного року», — сказав він під час звіту про прибутки компанії за третій квартал 26 жовтня.

«Загалом ми очікуємо завершити 2023 рік як або приблизно такого ж розміру, або навіть трохи менша організація, ніж ми сьогодні».

У вересні The Wall Street Journal повідомила, що Meta планує скоротити витрати принаймні на 10% у найближчі місяці, частково коштом скорочення персоналу.

Очікується, що скорочення будуть оголошені цього тижня після кількох місяців більш цілеспрямованого скорочення персоналу, під час якого співробітники були звільнені або їх ролі були скасовані.

«Реально, в компанії, ймовірно, є купа людей, які не повинні бути тут», — сказав Цукерберг співробітникам на загальній зустрічі компанії наприкінці червня.

Meta, як і інші технологічні гіганти, активно наймала працівників під час пандемії, оскільки життя та бізнес все більше переходили в Інтернет. У 2020 і 2021 роках у 2020 і 2021 роках штат штату збільшився на понад 27 000, а за перші дев’ять місяців цього року – ще 15 344 — приблизно чверть цього показника за останній квартал.

Цього року акції Meta впали більш ніж на 70%. Компанія підкреслила погіршення макроекономічних тенденцій, але інвестори також були налякані її витратами та загрозами для основного бізнесу компанії в соціальних мережах. Зростання цього бізнесу на багатьох ринках зупинилося через жорстку конкуренцію з боку TikTok, а вимога Apple Inc., щоб користувачі дозволяли відстежувати свої пристрої, обмежила здатність платформ соціальних мереж націлювати рекламу.

Минулого місяця інвестиційна компанія Altimeter Capital заявила у відкритому листі Цукербергу, що Meta повинна скоротити персонал і обмежити свої амбіції, що показує зростання невдоволення серед акціонерів.

Витрати Meta також різко зросли, внаслідок чого її вільний грошовий потік скоротився на 98% в останньому кварталі. Частина витрат компанії пов’язана зі значними інвестиціями в додаткові обчислювальні потужності та штучний інтелект, необхідні для подальшого розвитку Reels, платформи Meta для короткого відео в Instagram, схожої на TikTok, і для націлювання реклами з меншим обсягом даних.

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