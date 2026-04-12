Металошукач виявив каблучку, яку ніхто не бачив понад тисячу років

Image Credit: Portable Antiquities Scheme

У Польщі металошукач Рафал Весоловський знайшов у полі каблучку, які ніхто не бачив понад тисячу років.

Про це пише heritagedaily.com.

Археологи порівнюють цю знахідку зі знаменитою каблучкою з Кінгмура. Ті персні часто не мали імен власників. Натомість на них карбували магічні формули — такі собі «антивіруси» того часу, які мали оберігати від хвороб, пристріту або невдач у бою.

Техніка виконання (ці самі крапки на кінцях ліній) ідентична до іншого скарбу з Британського музею — каблучки з Вітлі-Гілл. Це свідчить про те, що в 8−10 століттях у цьому регіоні існувала дуже специфічна ювелірна традиція, доступна лише верхівці суспільства.

Ліза Брандл, офіцерка Служби портативних старожитностей (PAS), впевнена, що ця знахідка — лише верхівка айсберга. Окрім персня, на тому ж полі виявили англосаксонську пряжку. Разом ці речі вказують на те, що в Квадрінгу могло існувати раніше невідоме поселення справжньої «інтелектуальної еліти» того часу.

