Скарб. Фото: Durham University

На сільськогосподарських угіддях поблизу Мелсонбі в Північному Йоркширі археологи виявили масштабне сховище металевих виробів залізної доби, яке вже називають одним із найважливіших у країні. Два взаємопов’язані скарби, що датуються приблизно 100 роком до н. е. — 70 роком н. е., змінюють уявлення про багатство, технології та ритуальні практики стародавньої Британії.

Про це повідомило видання Heritage Daily.

Перші знахідки зафіксували ще 2021 року, а повноцінні археологічні роботи провели у 2022-му за участі фахівців Даремського університету, Британського музею та програми «Персональні старожитності». Місце відкриття виявив шукач із металошукачем Пітер Хедс, який працював із дозволу землевласника.

Дослідники з’ясували, що йдеться про два окремі, але пов’язані між собою скарби. Вони розташовані неподалік великого центру пізньої залізної доби у Стенвіку, який пов’язують із племенем бригантів.

У першому, більшому комплексі, виявили 28 спеціально зігнутих залізних шин від коліс, елементи кінської збруї, зброю та посудини — зокрема перевернутий казан і контейнер із кришкою. Також знайдено залізні кріплення, які, ймовірно, використовувалися у транспортних засобах. Характер розміщення частини предметів свідчить про єдиний навмисний акт захоронення.

Другий скарб, що лежав за 25 метрів, через сильну корозію вилучили у вигляді суцільного блоку. Його дослідили за допомогою комп’ютерної томографії, яка показала наявність списів, елементів збруї та мідних трубок, імовірно загорнутих в органічний матеріал. Більшість предметів у цьому комплексі збереглася без значних пошкоджень.

Загалом археологи ідентифікували близько 950 фрагментів, які належать щонайменше 300 предметам. Приблизно три чверті з них пов’язані з кінним транспортом. Зокрема, знайдені деталі свідчать про використання чотириколісних возів — раніше не підтверджених для Британії цього періоду, але відомих у континентальній Європі.

Радіовуглецевий аналіз показав, що обидва комплекси були заховані наприкінці I століття до н. е. — на початку I століття н. е., у час активних контактів із Римом. На думку дослідників, знахідки мають символічне значення і могли бути частиною ритуального поховання або способом демонстрації статусу.

Знахідка в Мелсонбі демонструє важливість північної Британії у період залізної доби та вказує на високий рівень ремесел і розвинені обрядові традиції місцевого населення. Подальші дослідження мають уточнити значення цього відкриття.

