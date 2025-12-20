ТСН у соціальних мережах

Металошукачі виявили стародавній скарб, який міг бути частиною ритуального вбивства

Найважчий експонат у колекції — це кулон D-подібної форми вагою близько 6,7 грама.

Вчені вражені знахідкою

Металошукачі виявили в Англії стародавній скарб, що складається з предметів із золота і граната, які, ймовірно, закопали в землю після ритуального вбивства 1400 років тому.

Про це повідомляє Live Science.

Прикраси із золота і граната були досить поширені серед жінок Англії VII століття. Але, за словами дослідниці Брандл, зазвичай археологи виявляють їх у похованнях, а не закопаними в землю на схилі пагорба.

Поруч не виявили людських останків або інших артефактів, що вказує на те, що хтось спеціально закопав прикраси. Ймовірно, це було зроблено, щоб заховати їх, або ж під час ритуалу.

Найважчий експонат у колекції — це кулон D-подібної форми вагою близько 6,7 грама. У нижній його частині міститься великий гранат, вставлений у золоту оправу.

«Сама форма раковини має важливе символічне значення, часто асоціюється з родючістю і потенційно несе в собі християнський підтекст. Одна з версій полягає в тому, що ця колекція походить зі скарбу коваля», — сказала Брандл.

У VII столітті запаси граната виснажувалися, і мандрівний ювелір, можливо, зібрав деякі старовинні прикраси, щоб переробити їх на нові аксесуари. Як він їх отримав, залишається загадкою. У той час розкрадачі гробниць часто нападали на поховання заможних жінок, щоб заволодіти прикрасами, похованими разом з ними.

Те, що підвіски поховали, могло також сприйматися як своєрідне ритуальне вбивство, внаслідок якого потужні старовинні символи елітарного статусу перетворилися на нові предмети, більше не пов’язані з цими людьми.

Нагадаємо, у селі Розмарки, Велика Британія, виявили скарб із бронзовими прикрасами, що пролежав у землі близько трьох тисяч років.

