Металошукачі знайшли 500-річну прикрасу, пов'язану з королем Генріхом VIII

Вчені датують прикрасу між 1509 і 1533 роками н.е

У Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

Про це пише видання IFLScience.

Підвіска розміром приблизно 5 сантиметрів в діаметрі прикрашена мотивом тюдорівської троянди та гранатового куща, а також написом "TOVS IORS" — каламбуром з французької мови, що означає "завжди". На реверсі зображені великі літери H і K, які, як вважають, позначають королівське подружжя.

Вчені датують прикрасу між 1509 і 1533 роками н.е. Науковці вважають, що кулон виготовлений на швидку руку, і його могли носити учасники якоїсь події або прикрасу подарували як приз.иріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

"Цей прекрасний кулон є неймовірним відкриттям, яке дає нам відчутний зв'язок з Генріхом VIII і Катериною Арагонською і збагачує наше розуміння тогочасного королівського двору", — сказав про знахідку Дункан Вілсон, виконавчий директор "Історичної Англії".

Нагадаємо, археологи під час розкопок у Стокгольмі знайшли 1000-річний скарб епохи вікінгів. Зокрема, було виявлено 20 будинків і споруд, які належать до того часу.

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