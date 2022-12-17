Метеорит із Канади спростовує теорію походження Сонячної системи – вчені

Справжнє значення метеорита вчені зрозуміли тільки тоді, коли з'ясували, звідки він прилетів.

Метеорит, який упав минулого року в Канаді, може змінити уявлення вчених про походження Сонячної системи.

Про це пише New Atlas.

Міжнародна група вчених представила нове дослідження, в якому вони кажуть, що цей метеорит прилетів до нас із далекої Хмари Оорта, де перебувають крижані об'єкти. Але вчені з'ясували, що цей метеорит складається не з льоду, як має, а з каменю. Це відкриття ставить під сумнів давні уявлення про те, як сформувалася Сонячна система.

На краю нашої Сонячної системи розташоване скупчення крижаних об'єктів, яке називається Хмара Оорта. Тут перебувають крижані тіла, такі як комети, які потім прилітають у внутрішню частину нашої Сонячної системи. І, згідно з теоріями, тут не може існувати жодних об'єктів із каменю.

Справжнє значення метеорита, що впав у Канаді, вчені зрозуміли тільки тоді, коли з'ясували, звідки він прилетів. Зазвичай кам'янисті метеорити прилітають на Землю або з поясу астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером, або з ближчих регіонів космосу. Але вчені з'ясували, що він прибув із Хмари Оорта, що оточує Сонячну систему й де з'являються довгоперіодичні комети.

Раніше вчені з NASA представили новий звіт про роботу двох космічних апаратів на Марсі, в якому йдеться про те, що за весь час спостережень на Червоній планеті вони змогли зафіксувати падіння найбільших метеоритів.

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