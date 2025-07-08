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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Метеорит із Африки може перевернути уявлення про народження Сонячної системи: подробиці

Дослідження метеорита, знайденого в Марокко, може змінити розуміння формування планет.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Метеорит

Метеорит / © pixabay.com

Маленький камінь із великою науковою сенсацією. Метеорит, знайдений у Північній Африці, поставив під сумнів одну з найдавніших теорій про те, як саме формувалися планети нашої Сонячної системи.

Про це пише Space Tech.

Учені з Відкритого університету Великобританії дослідили уламок метеорита Northwest Africa 12264 і з’ясували, що його хімічний склад та вік не збігаються з попередніми уявленнями про послідовність формування планет. Це відкриття може означати, що скелясті планети як у внутрішній, так і в зовнішній частинах Сонячної системи утворилися одночасно — а не з різницею у кілька мільйонів років, як вважалося раніше.

Що відомо про метеорит

Уламок вагою всього 50 грамів був придбаний у Марокко у 2018 році. Вчені довели, що метеорит має походження із зовнішньої частини Сонячної системи — це підтвердили співвідношення ізотопів хрому та кисню. Дослідивши ізотопи свинцю, вчені визначили вік каменя: близько 4,564 мільярда років. Це практично ідентично до віку планет внутрішньої частини системи.

Автор дослідження, доктор Бен Райдер-Стоукс, зазначає: раніше вважалося, що скелясті планети, які утворилися ближче до Сонця, сформувалися першими, тоді як ті, що за поясом астероїдів — згодом. Проте нові дані показують, що час утворення був майже однаковим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Чому це важливо

Хоча різниця у 2–3 мільйони років може здаватися незначною, для космічної науки це величезна зміна парадигми. Адже вона змінює сам підхід до розуміння того, як формуються планетарні системи — не лише наша, а й ті, що за межами Сонячної.

Крім того, такі відкриття допомагають краще зрозуміти і походження нашої планети, Землі. Чим більше вчені дізнаються про механізми акреції, тим більше шансів пояснити, як виникли умови для життя.

Нагадаємо, науковці Вашингтонського університету в Сент-Луїсі підтвердили унікальну знахідку, яку випадково зробив марсохід Curiosity. Кристали, які висипалися із розтрощеного під його колесом каменя, виявились елементарною сіркою — елементом, який раніше ніколи не виявляли на Червоній планеті в чистому вигляді.

Раніше вже було відомо, що кора і ґрунт Марса збагачені сіркою більше, ніж Земля. Однак досі цей елемент виявлявся у складі сульфатів — сполук сірки з іншими елементами. Вони утворюються під час змішування води з мінералами та випаровування.

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