У Шотландії впав метеорит: люди масово шукають уламки (фото)

Метеорит впав у Шотландії / © dailymail.co.uk

Реклама

Вчені закликають туристів і пішоходів допомогти в пошуках фрагментів метеорита, який вибухнув над північною Шотландією рано-вранці 3 липня. За даними вчених, «зона падіння» знаходиться над озером Лох-Трейг у Лохабері.

Про це пише Daily Mail.

Фрагменти метеорита мають вигляд «чорних, скляних та блискучих» каменів і можуть бути розкидані в кількох місцях, зокрема на горі Бен-Олдер, де вони найпомітніші.

Реклама

Професор Люк Дейлі з Університету Глазго, який очолив пошукову групу, називає метеорити «капсулами часу ранньої Сонячної системи», оскільки вони містять важливу інформацію про її формування. Команда вчених припинила свої пошуки через негоду, тому звернулася по допомогу до громадськості.

Доктор Ейн О’Браєн, космічна науковиця з Університету Глазго, наголосила, що час спливає, оскільки метеорити швидко піддаються впливу атмосфери та втрачають свої властивості. Вона просить шукачів знайти метеорит, зробити фото, записати GPS-координати та надіслати їх до Альянсу вогняних куль Великої Британії.

Шматок знайденого метеориту. / © dailymail.co.uk

Важливо: Якщо метеорит невеликий, його слід загорнути в алюмінієву фольгу або чистий пакет, не торкаючись безпосередньо.

Джеймі Шеперд з Британської метеорної мережі зазначив, що знахідка стане «історичною», оскільки востаннє метеорит у Шотландії знаходили у 1917 році.

Реклама

Нагадаємо, четверо добровольців невдовзі розпочнуть участь у річному експерименті NASA, що моделює життя на Марсі. Проєкт відбудеться у спеціально збудованому 3D-друкованому модулі Mars Dune Alpha площею 158 кв. м у Космічному центрі Джонсона у Г’юстоні. Місія стартує 19 жовтня 2025 року і триватиме 378 днів — до 31 жовтня 2026-го.

Також нове дослідження британських науковців з Університету Сент-Ендрюс показало, що сонячні спалахи є значно екстремальнішими, ніж вважалося раніше. Температура іонів у атмосфері Сонця під час таких явищ може досягати 60 мільйонів градусів за Цельсієм — це вшестеро вище за попередні оцінки.