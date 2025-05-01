Уламки, що потрапляють на Землю, рухаються зі швидкістю від 11,0 до 13,1 км/с https://24tv.ua/tech/de-naychastishe-padayut-meteoriti-misyatsya-zemli-nove-doslidzhennya_n2812358 / © Associated Press

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Землю регулярно накривають уламки, викинуті із поверхні Місяця після ударів метеоритів. Близько чверті всього матеріалу, який вибивається з Місяця під час таких зіткнень, згодом потрапляє на Землю.

Про це йдеться у новому дослідженні, пише sciencealert.

«На відміну від Землі, де вивітрювання, ерозія та тектонічна активність постійно змінюють поверхню, Місяць не має атмосфери та значної геологічної активності, що дозволяє цим ударним особливостям зберігатися протягом мільярдів років. Цей чудово збережений архіпелаг кратерування служить для фіксації важливої ​​історії формування та еволюції нашої Сонячної системи. Під час утворення кратерів значна кількість викинутого місячного матеріалу досягає швидкості втечі Місяця та досягає Землі. Вивчення цих порід допомагає нам зрозуміти, як матеріал рухається між двома тілами», — йдеться у повідомленні.

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Команда дослідників зосередила свою увагу на цьому дослідженні, і їхня стаття нещодавно була опублікована. Дослідження, проведене під керівництвом Хосе Даніеля Кастро-Сіснероса, використовує кращі комп’ютерні моделі, ніж попередні дослідження, для відстеження того, як місячне сміття досягає Землі.

Дослідження використовує симуляції для вивчення більшої кількості початкових умов протягом довших періодів часу, щоб краще оцінити, скільки місячного матеріалу досягає Землі і чи сприяє це поповненню навколоземних об’єктів.

Команда також сподівалася, що, вивчаючи траєкторії місячного сміття, вони зможуть скласти докупи хронологію ударів по Землі та їхній вплив на життя та геологію.

Попередні дослідження місячних викидів були вдосконалені завдяки використанню пакету моделювання REBOUND для відстеження частинок від Місяця протягом 100 тис. років. На відміну від попередніх робіт, які використовували окремі фази, команда одночасно моделює Землю та Місяць, використовуючи більш реалістичний розподіл швидкостей викиду.

Вони записували дані кожні п’ять років, а зіткнення визначалися як викиди, що досягали 100 км над поверхнею Землі, що забезпечило більш повне уявлення про те, як матеріал переноситься з Місяця на Землю.

Команда вчених змогла зробити висновок, що птаких метеоритних ударів Земля збирає близько 22,6% викинутого матеріалу протягом 100 тис. років, причому половина цих зіткнень відбувається протягом перших 10 тис. років. Швидкість зіткнень з часом підпорядковується степеневому закону розподілу (співвідношення, де зміна однієї величини призводить до пропорційної відносної зміни іншої), незалежно від початкового розміру цих величин.

Під час удару об Землю місячні викиди рухаються зі швидкістю 11,0-13,1 км/с і переважно вражають екватор (з на 24% меншою кількістю ударів на полюсах).

Тим часом астероїд розміром з будинок мчить до Землі з неймовірною швидкістю.

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