"Ми такого не очікували": у Тихому океані вчені помітили дивну морську істоту (відео)

Вчені з дослідницького судна Nautilus натрапили на незвичайне морське створіння Solumbellula.

Вперше ця тварина була помічена у Тихому океані. Однак вона зустрічається в Атлантичному та Індійському океанах

Про це пише Cnet.

Загадкова істота належить до загону колоніальних коралових поліпів — морського пір'я, і має щупальця, а також довге тонке тіло у вигляді стебла, що досягає дна океану. Також варто додати, що тіло морського пера (стебло) має довжину 2 метра.

"Ми такого не очікували. Це справді захопливе відкриття", — зазначили спеціалісти.

Морське перо належить до кнідаріїв, великої групи водних тварин, куди входять корали і медузи.

Раніше стало відомо, що чилійські рибалки впіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 метри.

У водах Таїті вчені виявили неторканий кораловий риф | Новини світу

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