"Ми такого не очікували": у Тихому океані вчені помітили дивну морську істоту (відео)

Вчені з дослідницького судна Nautilus натрапили на незвичайне морське створіння Solumbellula.
Вперше ця тварина була помічена у Тихому океані. Однак вона зустрічається в Атлантичному та Індійському океанах
Про це пише Cnet.
Загадкова істота належить до загону колоніальних коралових поліпів — морського пір'я, і має щупальця, а також довге тонке тіло у вигляді стебла, що досягає дна океану. Також варто додати, що тіло морського пера (стебло) має довжину 2 метра.
"Ми такого не очікували. Це справді захопливе відкриття", — зазначили спеціалісти.
Морське перо належить до кнідаріїв, великої групи водних тварин, куди входять корали і медузи.
Раніше стало відомо, що чилійські рибалки впіймали велетенського оселедцевого короля чубатого (Regalecus glesne) довжиною 5 метрів. Зазвичай довжина таких риб з родини ременетілих становить 1−2 метри.
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