"Ми їх знайшли": докази інопланетного життя виявлено — документаліст NASA

Ознаки існування позаземного розумного життя вже виявлені радіотелескопом на Землі.

Телескопи на Землі виявили докази існування розумного інопланетного життя, і докази будуть оприлюднені менш ніж через місяць.

Про це пише Daily Mail із посиланням на кінорежисера Саймона Голланда, який працював над документальними фільмами для проектів BBC і NASA.

Голланд сказав, що фахівці програми Breakthrough Listen з пошуку позаземних сигналів, що була підтримана Оксфордом, виявили сигнал від потенційних інопланетян.

За словами Голланда, вже в листопаді вчені представлять докази існування інопланетян. Наразі триває аналіз сигналу з космосу, отриманий радіотелескопом на Землі.

Режисер переконаний, що доказів на користь теорії про те, що цей сигнал справді походив від розумних інопланетян, стає дедалі більше.

Breakthrough Listen - програма, яку ініціював ізраїльський підприємець, інвестор і фізик Юрій Мільнер у січні 2016 року. З 2023 року проєкт очолює фізик Ендрю Сіміон з Оксфордського університету у Великій Британії.

Фахівці перебувають на порозі підтвердження того, що головний кандидат на повідомлення від позаземної цивілізації, BLC-1, є дійсно таким.

Уперше сигнал BLC-1 виявив радіотелескоп в Обсерваторії Паркса в Австралії 2019 року, але до 2021 року вчені дійшли висновку, що цей сигнал найімовірніше має земне походження і пов'язаний із перешкодами, створеними земними технологіями.

Сигнал із космосу, як передбачалося спочатку, прибув із району біля найближчої до нас зірки під назвою Проксима Центавра, розташованої на відстані 4,2 світлових роки від Землі.

Нагадаємо, вчені Гарварду також заявили, що докази розумного інопланетного життя можуть розкритися незабаром: вони, ймовірно, ховаються в океанах Землі.

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