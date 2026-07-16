М’ясо з пробірки та пекельні пожежі: вчені шокували прогнозом про життя на Землі у 2100 році

Екстремальні пожежі можуть до невпізнання змінити нашу планету / © Associated Press

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Глобальне потепління, перехід на штучну їжу та екстремальні пожежі можуть до невпізнання змінити нашу планету вже до кінця цього століття. Вчені прогнозують радикальну трансформацію світових екосистем, якщо людство негайно не відмовиться від використання викопного палива.

Про це повідомляє видання Daily Mail із посиланням на масштабне дослідження, опубліковане в науковому журналі Australian Journal of Botany.

Пекельні пожежі та загроза для лісів

Команда науковців з Університету Маккуорі в Сіднеї розробила сценарії розвитку подій для світу, в якому середня глобальна температура зросте на 4°C вище доіндустріального рівня. Одним із найстрашніших наслідків стане екстремальна «пожежна погода», яка загрожуватиме виживанню незліченної кількості видів флори та фауни.

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Професор Марк Вестобі наголошує, що такі важливі екосистеми, як тропічні ліси, сильно залежать від тривалих перерв між спекотними пожежами. Оскільки екстремальні умови ставатимуть дедалі частішими, підтримувати життя у цих лісах буде практично неможливо.

«Через 70 років багато екосистем суттєво зміняться. Зміна клімату є одним із рушійних факторів, пов’язаних зі зміною частоти пожеж, екстремальних температур, посух, повеней і вуглекислого газу в атмосфері», — попереджають дослідники.

М’ясо з лабораторії та редагування генів

Іншим масштабним зрушенням стане різке скорочення традиційного тваринництва. Звичні стада корів та овець замінять м’ясом і молочними продуктами, штучно вирощеними з клітин у лабораторіях. Ця технологія вже виходить на ринок: культивована курятина дозволена до продажу в США, Сінгапурі та Ізраїлі, а вчені навіть створили лабораторний шоколад і каву.

Крім того, значного розвитку набудуть технології генетичного редагування, які планують використовувати для знищення небезпечних інвазивних видів. Вже сьогодні фахівці розробляють генетично модифікованих комарів та вивчають способи штучного контролю популяцій мишей, щурів і отруйних очеретяних жаб.

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Як уникнути катастрофи

Хоча дослідження фокусувалося переважно на Австралії, науковці стверджують, що їхні висновки та прогнози стосуються всієї планети. Щоб уникнути найбільш руйнівних наслідків, людству необхідно втримати глобальне потепління в межах 1,5°C, як це передбачено Паризькою угодою.

Нещодавній звіт організації Climate Analytics чітко окреслив необхідні для цього кроки. За оцінками експертів, світ повинен удвічі скоротити використання викопного палива вже до 2035 року, а не пізніше 2070 року — повністю відмовитися від нього.

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