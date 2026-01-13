Microsoft і Nokia: амбітний проєкт, який завершився збитками

Реклама

Компанія Microsoft витратила майже вісім років і близько 7,6 млрд доларів на мобільний напрям, який у результаті був повністю закритий.

Про це пише Unilad.

Після придбання Nokia 2012 року корпорація втратила значно більше коштів, ніж змогла заробити, а амбітний проєкт так і не став тим «шедевром», на який розраховували в Редмонді.

Протягом більшої частини десятиліття Microsoft намагалася змінити правила гри на ринку смартфонів, але зрештою ліквідувала підрозділ мобільних телефонів. Для багатьох користувачів, які щиро любили Nokia Lumia, це рішення стало серйозним розчаруванням.

2015 року технологічний гігант оголосив про скорочення 7 800 співробітників і списання 7,6 млрд доларів збитків у мобільному бізнесі. Це стало продовженням масштабних звільнень 2014 року, коли Microsoft скоротила 12 500 працівників у підрозділі Nokia, придбаному двома роками раніше за 7,3 млрд доларів.

Тодішній генеральний директор компанії Сатья Наделла заявив про зміну підходу до мобільного напряму, однак після остаточного припинення випуску смартфонів Lumia 2016 року Microsoft більше не поверталася до цієї стратегії.

«Ми переходимо від стратегії розвитку самостійного бізнесу з виробництва телефонів до стратегії розвитку та створення динамічної екосистеми Windows, що містить нашу власну лінійку пристроїв», — заявив Наделла, як повідомляє The Guardian. «У найближчій перспективі ми будемо вести більш ефективний і цілеспрямований бізнес з виробництва телефонів, зберігаючи при цьому можливості для довгострокового переосмислення мобільності».

Колишній CEO Microsoft Стів Балмер робив ставку на Nokia як основу екосистеми Windows Phone, однак компанія не змогла витримати конкуренцію з боку Apple та Google, які значно швидше оновлювали свої продукти й розвивали платформи.

У результаті Microsoft втратила більше коштів, ніж витратила на саме придбання Nokia.

Перші кроки у створенні власного смартфона компанія зробила ще 2008 року, а до 2010-го підготувала програмне забезпечення, яке стало основою для лінійки Lumia. Користувачі отримали можливість працювати з Microsoft Word, Excel та PowerPoint безпосередньо зі смартфона — фактично мати кишеньковий комп’ютер на Windows.

Попри стильний дизайн і сенсорний екран, пристрої не встигали за темпами розвитку iOS та Android. За весь час існування серії було випущено лише дев’ять моделей Lumia, ще один смартфон так і не вийшов на ринок.

Крім того, відгуки користувачів були суперечливими: смартфони критикували за повільну роботу, зависання та нестабільність системи.

Попри бажання Балмера продовжувати мобільний бізнес, після приходу Сатії Наделли 2014 року керівництво визнало напрям збитковим. Проєкт остаточно закрили — і до нього більше не поверталися.

Пізніше Microsoft спробувала ще раз вийти на ринок смартфонів із Surface Duo — Android-пристроєм із двома сенсорними екранами. Його представили у жовтні 2019 року, а офіційний реліз відбувся у вересні 2020-го. Втім, і цей експеримент завершився: після виходу Surface Duo 2 2021 року проєкт закрили вже 2023-го.

У результаті мобільна історія Microsoft стала прикладом масштабних фінансових втрат. Та попри все, чимало користувачів досі з ностальгією згадують свої Lumia.

