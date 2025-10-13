Microsoft назвала спеціальності, які ШІ не замінить

Штучний інтелект / © Pixabay

Штучний інтелект, можливо, вже наближається до певних сфер зайнятості, але він навряд чи загрожує операторам важкої техніки, працівникам шинного виробництва чи майстрам із ремонту дахів.

Про це пише видання GeekWire.

Нещодавно опублікований аналіз від Microsoft проливає світло на те, які професії є найбільш і найменш чутливими до можливостей генеративного ШІ. Це дослідження є унікальним, оскільки базується на аналізі 200 000 анонімізованих розмов, які користувачі провели з Bing Copilot протягом 2024 року.

Як визначали вразливість

Дослідники зіставили зміст розмов із Bing Copilot з реальними робочими активностями, використовуючи офіційну систему класифікації професій уряду США. На основі цього було розраховано «показник застосовності ШІ» для кожної спеціальності.

Висновок очевидний: у категоріях із високою потенційною вразливістю переважає розумова праця та спеціальності, орієнтовані на комунікацію. Тоді як найнижчі показники ризику мають професії, що вимагають фізичної присутності, ручної праці або керування машинами та механізмами.

На відміну від більшості попередніх, суто теоретичних оцінок, це дослідження є цінним завдяки аналізу фактичного використання ШІ користувачами Copilot 2024 року.

Важливо, що дослідники наголошують: їхні дані відображають лише рівень сумісності можливостей ШІ з робочими функціями, а не прогнозують фактичне скорочення робочих місць. Історичний досвід показує, що автоматизація іноді може навіть стимулювати зростання зайнятості в галузях, які зазнають трансформації.

«Ми виміряли, наскільки функції ШІ перетинаються з робочими процесами, але ще належить з’ясувати, як саме різні професії переосмислять свої обов’язки у відповідь на стрімкий прогрес штучного інтелекту, — зазначають автори дослідження. — Можливо, самі посади змінять набір завдань, як це було у випадку банківських касирів та банкоматів. Крім того, завдяки появі ШІ можуть виникнути абсолютно нові спеціальності, що виконуватимуть нові види робіт».

Топ-25 професій: найбільш та найменш вразливі до ШІ

Нижче наведено перелік професій, які отримали найвищий та найнижчий «показник застосовності ШІ» у дослідженні Microsoft.

Найбільш вразливі (Найвищий показник застосовності ШІ)

Перекладачі та усні інтерпретатори

Історики

Бортпровідники

Торгові представники (у сфері послуг)

Письменники та автори

Представники служби підтримки клієнтів

Програмісти верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК)

Телефонні оператори

Агенти з продажу квитків та туристичні клерки

Диктори та радіоведучі

Брокерські клерки

Викладачі з питань управління фермерським та домашнім господарством

Телемаркетологи

Консьєржі

Політологи

Новинні аналітики, репортери та журналісти

Математики

Технічні письменники

Коректори та маркувальники копій

Хостес та адміністратори залів

Редактори

Викладачі бізнесу (вища освіта)

Фахівці зі зв’язків із громадськістю

Демонстратори та промоутери товарів

Агенти з продажу реклами

Найменш вразливі (Найнижчий показник застосовності ШІ)

Оператори земснарядів

Оператори мостів та шлюзів

Оператори систем та установок для очищення води

Формувальники та стрижнярі ливарного виробництва

Оператори пальових копрів

Майстри з шліфування та обробки підлоги

Санітари (молодший медичний персонал)

Оператори моторних човнів

Оператори лісозаготівельного обладнання

Оператори обладнання для обслуговування залізничних колій

Різнороби на нафтогазових об’єктах (Roustabouts)

Покрівельники

Оператори компресорних та насосних станцій

Помічники покрівельників

Виробники шин

Хірургічні асистенти

Масажисти

Офтальмологічні медичні техніки

Оператори промислових навантажувачів та тракторів

Наглядачі пожежних команд

Муляри та майстри з обробки бетону

Посудомийники

Оператори, що подають та знімають матеріал з машин

Оператори пакувальних та розливних машин

Підготовлювачі медичного обладнання.

