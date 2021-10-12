Microsoft: пов'язані з Іраном хакери погрожують оборонним підприємствам з США, Євросоюзу та Ізраїлю

Компанія заявила, що більшість атак були попереджені.
У Microsoft заявили, що хакери з Ірану з липня загрожують оборонним підприємствам з США, Євросоюзу та Ізраїлю.
Про це повідомляє сайт корпорації.
Злочинців цікавлять технології, які пов'язані з безпілотниками, супутниками і системами зв'язку.
Більшість атак зловмисників були попереджені і хакерам вдалося скомпрометувати паролі тільки 20 фірм.
Під загрозою злому кіберзлочинцями також виявилися системи декількох компаній в сфері морських і вантажних перевезень, які ведуть бізнес на Близькому Сході.
На думку Microsoft, Іран намагається отримати доступ до комерційних супутникових знімків і планам постачання, щоб компенсувати недоліки своєї системи, що розвивається зв'язку.
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