Міф Лохнеського чудовиська: чому науковці вважають його вигадкою

Незважаючи на наукові заперечення, легенда про "Нессі" продовжує жити, і, ймовірно, ще не раз буде оточена новими загадками і спробами розгадати її таємниці.

Легенда про Лох-Неське чудовисько, яке впродовж багатьох років захоплює уяву людей по всьому світу, отримала ще один потужний спростувальний удар від науковця Тіма Коулсона, професора зоології Оксфордського університету.

Про це пише видання Mail.Online.

"Нессі" міф чи реальність?

Коулсон заявив, що існування "Нессі" є біологічно неможливим і не має наукових підтверджень. Вчений пояснив, що відсутність будь-яких останків цієї істоти, а також відсутність зафіксованих випадків її спіймання в рибальські сіті, є чітким доказом того, що Лох-Неське чудовисько — міф.

Він підкреслив, що теорія про існування древніх морських рептилій, таких як плезіозаври, які нібито могли б бути Лохнеським чудовиськом, є також нереалістичною, оскільки ці тварини вимерли понад 66 мільйонів років тому.

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Однією з найбільших проблем, за словами професора, є відсутність жодних наукових доказів. Всі досі відомі фотографії та відео, що нібито зображують Лох-Неське чудовисько, не можуть служити доказом, оскільки, на думку вченого, вони пояснюються природними явищами або оптичними ілюзіями.

"У випадку з Лохнеським чудовиськом вони бачать або плаваючі уламки, або птаха, наприклад, баклана з довгою шиєю, що сидить низько у воді", – сказав він MailOnline.

З чого все почалося

Легенда про Лох-Неське чудовисько почала розповсюджуватися з часів середньовіччя, а перші згадки про нього сягають 565 року нашої ери. Однак, саме в 1934 році Лох-Неське чудовисько стало світовим феноменом після публікації так званої "фотографії хірурга", на якій, як стверджували, було зображено чудовисько.

Однак багато дослідників вже давно поставили під сумнів достовірність цієї фотографії.

З того часу з’явилося безліч інших знімків та відео, на яких нібито зображено чудовисько. Але, як зазначає Коулсон, жоден з цих доказів не є переконливим.

Ким може бути Лох-Неське чудовисько

Крім того, вчений відкинув теорію, що Лох-Неське чудовисько може бути живим плезіозавром. Він підкреслив, що ці морські рептилії вимерли понад 66 мільйонів років тому, і немає жодних доказів того, що хоча б одна особина цього виду могла вижити до наших днів.

"Біологічно неможливо, щоб хоча б одна особина виду, що давно вимерла, мешкала в озері Лох-Несс, а якби їх було кілька сотень, ми б напевно спіймали кілька з них у свої рибальські сіті", — сказав він.

Попри наукові аргументи, легенда про Лох-Неське чудовисько не зникає, і багато людей все ще продовжують шукати "Нессі" в озері Лох-Несс. Доктор Джейсон Гілкріст, еколог з Единбурзького університету Нейпіра, також прокоментував популярність цих міфів, зазначивши, що людська потреба в пошуку чогось особливого — це частина природного бажання знаходити рідкісні або невідомі явища.

Нагадаємо, чені ідентифікували новий вид гігантських динозаврів. Вдалося їм це зробити, виявивши фотографії скам'янілостей, знищених під час Другої світової війни.

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