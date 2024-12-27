Міг вміститися в долоню: у Китаї знайшли рештки унікального кота

У Китаї археологи розкопали скам'янілі рештки найменшого відомого вимерлого леопардового кота. Цей крихітний хижак, названий Prionailurus kurteni, був не більшим за долоню.

Про це повідомило видання en.people.cn.

"Розмір стародавнього кошеняти можна порівняти з розмірами найменших існуючих видів котячих — іржавої плямистої кішки та чорнолапої кішки, набагато менших за сучасну леопардову кішку", - йдеться в повідомленні.

Щелепна кістка та зуби кота підтверджують еволюційний зв’язок між леопардовими котами, домашніми котами та маралами. Попри те, що молекулярна біологія давно вказувала на цей зв'язок, фізичні докази були відсутні через труднощі збереження решток у лісовому середовищі, де раніше жили леопардові коти.

Стоянка Хуалундун, відкрита у 1988 році, є багатим джерелом археологічних артефактів. Тут знайдено стародавні людські скам'янілості віком до 300 000 років, понад 400 кам’яних знарядь праці та кістки хребетних тварин. Дослідники припускають, що залишки їжі стародавніх людей могли приваблювати цих дрібних котів, проте жодних слідів обробки їхніх кісток не виявлено.

Нагадаємо, вчені розкрили таємничу причину масової загибелі слонів 2020 року.

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