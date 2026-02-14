Міг використовуватися для таємних ритуалів: що приховує замурований тунель під німецьким селом

Середньовічний тунель. Фото: LDA

Під німецьким селом Дорнберг археологи виявили підземний тунель, який, імовірно, використовували у Середньовіччі для таємних ритуалів. На незвичну знахідку дослідники натрапили під час розкопок поховання кам’яної доби.

ПРо це повідомило видання The Independent.

Спочатку археологи досліджували трапецієподібний рів, що датується четвертим тисячоліттям до нашої ери. Поруч знайшли залишки пізнього неоліту третього тисячоліття до н.е. Подальші роботи відкрили кам’яну плиту та довгу овальну яму завдовжки близько двох метрів і завширшки приблизно 75 сантиметрів, яка перетинала поховальний рів під прямим кутом.

Спершу припускали, що це ще одне поховання. Однак з’ясувалося, що яма продовжується й утворює розгалужену систему ходів. Подібні підземні споруди з камероподібними розширеннями раніше вже знаходили в Німеччині та сусідніх регіонах — переважно в місцевостях із твердим, але придатним до обробки ґрунтом. Їх датують Середньовіччям.

У тунелі археологи виявили металеву підкову, уламки керамічного посуду, шар деревного вугілля та скелет лисиці. За даними Німецького державного управління з управління спадщиною та археології (LDA), під вугіллям не зафіксовано характерного червоного забарвлення ґрунту, що свідчило б про тривале горіння. Ймовірно, вогонь у проході підтримували недовго.

Вхід до підземелля, за словами дослідників, міг бути навмисно заблокований. У найвужчому місці археологи зафіксували скупчення великих каменів, складених один на один, що може свідчити про спробу приховати доступ до шахти.

Дослідники поки не дійшли остаточного висновку щодо призначення тунелю. Ймовірно, розташування біля давнього язичницького поховання робило це місце малопривабливим для місцевих мешканців, що могло сприяти його використанню як схованки або осередку ритуалів.

