Вчені знайшли мікробів, що здатні змінити клімат на планеті

Екосистеми торфовищ Амазонки відіграють вирішальну роль у регулюванні викидів парникових газів і впливі на клімат.

Нещодавно виявлені мікроби на торфовищах Амазонки можуть вплинути на глобальний вуглецевий баланс на Землі.

Про це пише Phys із посиланням на нове дослідження вчених у журналі Microbiology Spectrum.

Ці складні крихітні мікроорганізми амазонських лісів Перу (Південна Америка) можуть формувати величезні екосистеми і впливати на майбутнє клімату планети.

Невідома досі популяція мікробів відіграє подвійну роль у вуглецевому циклі на Землі і можуть або знизити, або посилити зміну клімату. Цей процес здатний або стабілізувати вуглець для довгострокового зберігання, або спровокувати його викид у вигляді вуглекислого газу і метану.

У стабільних умовах мікроби дають змогу торфовищам виступати величезними резервуарами для зберігання вуглецю, що знижує ризик зміни клімату. Але подальше потепління може прискорити глобальну зміну клімату, через нестабільність торфовищ.

Вчені дійшли висновку, що антропогенне порушення природної екосистеми торфовищ може призвести до викиду 500 млн тонн вуглецю до кінця цього століття.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що лише у 2019-му майже 5 мільйонів смертей були пов'язані зі стійкістю мікробів.

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