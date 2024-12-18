Мікрочерв'яки в Чорнобильській зоні відчуження спантеличили вчених: яка причина

Мікроскопічні черв'яки, які живуть у радіоактивній зоні відчуження Чорнобильської АЕС, змушують науковців чухати потилиці з однієї причини. На диво, черв'яки, зібрані в цій місцевості в рамках дослідження, не мають жодних ознак радіаційного ураження.

Як пише Science Alert, цей висновок не означає, що Чорнобильська зона відчуження тепер безпечна, але свідчить про те, що черв'яки стійкі і здатні адаптуватися до умов, які інші види можуть вважати несприятливими.

Радіоактивні матеріали піддають організми впливу високих і небезпечних рівнів іонізуючого випромінювання, що підвищує ризик мутацій, раку і смерті.

Команда біологів із Нью-Йоркського університету каже, що це відкриття може дати уявлення про механізми репарації ДНК, які можуть бути адаптовані для використання в людській медицині.

Софія Тінторі, яка очолює команду, сказала: "Чорнобиль був трагедією незбагненного масштабу, але ми все ще не маємо повного уявлення про наслідки катастрофи для місцевого населення. Чи призвела раптова зміна навколишнього середовища до вибору видів або навіть особин у межах виду, які від природи є більш стійкими до іонізуючого випромінювання?".

Черв'яки, зібрані у Чорнобильській зоні відчуження, під мікроскопом / Фото: Sophia Tintori

Тести на тваринах, що живуть у цій зоні, показують певні генетичні відмінності від тварин, які не живуть на радіоактивній території. Однак, залишається багато запитань без відповідей щодо впливу вибуху на місцеві екосистеми. У пошуках відповідей на деякі з них біологи зібрали сотні черв'яків з гнилих фруктів, листового опаду та ґрунту ЧЗВ.

Аналізуючи геноми черв'яків, команда не знайшла жодних доказів "масштабних хромосомних перебудов", які можна було б очікувати в такій зоні.

Тінторі сказала: "Тепер, коли ми знаємо, які штами O. tipulae є більш чутливими або більш толерантними до пошкодження ДНК, ми можемо використовувати ці штами для вивчення того, чому різні люди частіше за інших страждають на вплив канцерогенів".

Нагадаємо, вчені пояснили, чому ДНК чорнобильських собак значно відрізняється від звичайних. У собак, що жили ближче до місця вибуху, виявили суттєві відмінності в ДНК.

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