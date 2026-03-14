Мікропластик

Результати нового дослідження, проведеного на мишах і клітинах у лабораторії, свідчать, що крихітні частинки мікропластику, які накопичуються в організмі, можуть порушувати роботу імунної системи.

Про це повідомило видання Live Science.

Вчені з’ясували, що мікропластик здатний накопичуватися в макрофагах — імунних клітинах, які відповідають за поглинання та знищення бактерій, вірусів, грибків і мертвих клітин. Однак ці частинки не розщеплюються в клітинах і можуть фактично «засмічувати» їх, ускладнюючи виконання їхніх функцій.

Мікропластик — це дрібні фрагменти пластику, що утворюються під час руйнування звичайних пластикових виробів: пляшок, харчових контейнерів або пакування. Такі частинки вже виявляли в повітрі, воді, ґрунті, продуктах харчування та навіть у тканинах і рідинах людського організму — зокрема в крові, мозку, печінці та грудному молоці. Його пов’язують із атеросклерозом, нейродегенеративними процесами та онкологічними захворюваннями.

У дослідженні, опублікованому 10 березня в журналі Immunity, науковці зосередилися на мікропластику з полістиролу — матеріалу, який часто використовують для виготовлення харчових контейнерів. Експерименти показали, що макрофаги активно поглинають ці частинки, але не здатні їх перетравити. Через це клітини починають гірше боротися з інфекційними мікробами та повільніше очищають тканини від мертвих клітин.

У дослідах на мишах також перевірили, як це впливає на здатність організму боротися з інфекціями. Коли тваринам вводили грибок Aspergillus fumigatus, який викликає респіраторні захворювання у людей з ослабленим імунітетом, миші, що отримували мікропластик, переносили інфекцію важче та повільніше її позбувалися.

Крім того, дослідники помітили можливий вплив мікропластику на репродуктивну систему. У самців мишей, які отримували регулярні дози цих частинок протягом 18 тижнів, зменшувалася кількість сперматозоїдів.

Дослідники також планують перевірити, як мікропластик може впливати на розвиток атеросклерозу. За словами імунолога Джастіна Перрі, макрофаги, перевантажені неперетравленими частинками, вже відомо накопичуються в атеросклеротичних бляшках, що звужують судини і перешкоджають кровотоку. Вчені припускають, що мікропластик може посилювати цей процес.

