Мікропластик у вашій чашці: вчені назвали неочевидні ризики щоденного чаювання

Вживання чаю може бути небезпечним для здоров’я / © Credits

Реклама

Ми п’ємо чай майже щодня — за сніданком чи протягом дня. Цей напій давно відомий тим, що заспокоює, допомагає травленню та покращує концентрацію. Однак нові дослідження попереджають, що щоденна чашка чаю може мати приховані ризики, про які більшість людей навіть не здогадується.

Про це пише Daily Express.

Дослідження Бірмінгемського університету, опубліковане в журналі Science of the Total Environment, виявило тривожну закономірність: серед 150 популярних напоїв саме у гарячому чаї міститься найбільше мікропластику.

Реклама

Серед 150 популярних напоїв саме у гарячому чаї міститься найбільше мікропластику

Професор Мохамед Абдаллах зазначає, що в одному літрі чаю може бути до 60 мікрочастинок (приблизно 12–15 частинок на чашку). Це значно більше, ніж в енергетиках (25 частинок на літр) або газованці (17 частинок на літр).

Висока температура напою лише прискорює вивільнення пластику.

Додаткову небезпеку становлять паперові стаканчики «на винос», що мають пластикове покриття всередині: у них кількість мікропластику зростає до 22 частинок на порцію, тоді як у скляній кружці цей показник становить 14.

«Мікропластик — це крихітні фрагменти, що утворюються або внаслідок розпаду більших пластикових частинок, або виробляються навмисно для певних продуктів», — пояснив професор Абдалла.

Реклама

«Сьогодні мікропластик усюди: у воді, їжі, повітрі та навіть у людському тілі», — зазначають науковці. Хоча дослідження тривають, експерименти на тваринах уже пов’язують ці частинки із запальними процесами, гормональними збоями та порушенням роботи кишківника.

Одним із головних джерел проблеми є самі чайні пакетики. Сучасні мішечки з нейлону чи біопластику під дією окропу активно виділяють мікрочастинки прямо в напій.

Щоб захистити своє здоров’я, експерти радять:

перейти на розсипний листовий чай;

обирати лише паперові пакетики без пластикових компонентів;

уникати стаканчиків «на винос» із внутрішнім пластиковим покриттям.

Також варто звернути увагу на таніни — сполуки, які надають чаю терпкості. Вони можуть перешкоджати засвоєнню заліза з рослинної їжі, що особливо критично для веганів, вегетаріанців та вагітних жінок.

Реклама

Щоб мінімізувати цей вплив, фахівці радять:

пити чай лише у перервах між прийомами їжі;

поєднувати багаті на залізо продукти з вітаміном С;

обмежити споживання напою до трьох чашок на день.

Попри ці потенційні ризики, чай залишається безпечним і приємним напоєм для більшості людей, якщо його помірковано та свідомо.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.