Невідомий мільярдер планує таємно відвідати затонулий "Титанік": хто це може бути

Затонулий «Титанік»

Трагедія з батискафом OceanGate, що сталася під час експедиції до уламків «Титаніка», не зупинила охочих відвідати легендарний затонулий корабель. Попри катастрофу, яка забрала життя п’ятьох людей, інсайдери повідомляють, що невідомий мільярдер планує власну таємну поїздку до місця загибелі судна.

Про це пише Daily Mail.

Нова експедиція і її можливі учасники

За даними видання New York Post, загадковий мільярдер планує зануритися на глибину 3,8 км до «Титаніка» вже «за кілька тижнів». За інформацією джерел, вартість такої подорожі може сягнути 10 мільйонів доларів, а ім’я мандрівника «ви впізнали б». Інсайдер вважає, що ця особа захоче стати першою, хто відвідав «Титанік» після трагедії OceanGate. У мережі вже обговорюють ймовірних претендентів на цю роль, серед яких Ілон Маск, Джефф Безос та Ларрі Коннор.

Катастрофа батискафа «Титан»

Катастрофа, що знову привернула увагу до «Титаніка», сталася в червні 2023 року. Батискаф «Титан» компанії OceanGate, який віз п’ятьох туристів, вибухнув під час занурення. Усі пасажири, включаючи засновника OceanGate Стоктона Раша, загинули миттєво.

Після трагедії спливли подробиці, що вказують на ігнорування протоколів безпеки. Експерти у глибоководних дослідженнях та навіть співробітник компанії попереджали Раша, що «експериментальні» методи та використання скловолокна замість титану можуть призвести до катастрофи. Компанія також відмовилася від незалежної сертифікації судна. Попри попередження, OceanGate з 2021 року возила туристів до уламків «Титаніка», стягуючи з кожного по 250 000 доларів.

Чому «Титанік» досі приваблює?

Навіть після трагедії «Титанік» залишається об’єктом fascination. Як пояснив Патрік Лейхі, генеральний директор Triton Submarines, це історичне судно, що лежить на величезній глибині та покрите морським життям, приваблює людей так само, як і вершина Евересту.

Компанія Triton Submarines наразі будує комерційний підводний човен, здатний здійснювати подібні подорожі, але з дотриманням усіх стандартів безпеки.

Підводний апарат, який зараз розробляє компанія Патріка Лейхі «Triton Submarines». / © dailymail.co.uk

Нагадаємо, понад 1500 людей-пасажирів легендарного «Титаніка» загинуло, але людських останків не знайшли. Це підтверджує режисер фільму «Титанік» та ентузіаст глибоководних експедицій Джеймс Кемерон, який багато разів відвідував місце аварії.

Від моменту затоплення RMS Titanic рано-вранці 15 квітня 1912 року його часто називали «непотоплюваним» кораблем. Це слово стало жорстоким символом трагедії лайнера, який належав британській компанії White Star Line. Легенда про «непотоплюваність» міцно вкоренилася, підтримувана згадками в тогочасних газетах, літературі та навіть у культовому фільмі Джеймса Кемерона 1997 року.