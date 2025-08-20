ТСН у соціальних мережах

Мільярди користувачів під загрозою: Google випустив екстрене попередження

Компанія Google випустила екстрене попередження через серйозну вразливість.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ноутбук

Ноутбук / © unsplash.com

Компанія Google випустила екстрене попередження через серйозну вразливість у браузері Chrome, яка потенційно загрожує мільярдам користувачів. Ця помилка може дозволити хакерам перезаписати важливі дані на ваших комп’ютерах, планшетах та смартфонах.

Про це пише The Sun.

Що потрібно зробити?

  • Негайно оновіть свій браузер Chrome. Для цього в адресному рядку введіть chrome://settings/help. Браузер автоматично перевірить і встановить оновлення.

  • Будьте обережні з посиланнями. Замість заражених файлів, кіберзлочинці все частіше використовують шкідливі посилання в електронних листах, документах і навіть кнопках. Один клік на таке посилання може призвести до крадіжки ваших даних.

Цю вразливість виявили фахівці Google на початку серпня за допомогою інструменту Big Sleep, розробленого спільно з Google DeepMind та Project Zero.

Нагадаємо, смартфони на Android із часом починають працювати повільніше, а пам’ять заповнюється навіть тоді, коли користувач майже не завантажує нових програм чи файлів. Причиною цього можуть бути приховані дані, що накопичуються у сховищі пристрою.

