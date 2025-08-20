Мільярди користувачів під загрозою: Google випустив екстрене попередження

Ноутбук / © unsplash.com

Реклама

Компанія Google випустила екстрене попередження через серйозну вразливість у браузері Chrome, яка потенційно загрожує мільярдам користувачів. Ця помилка може дозволити хакерам перезаписати важливі дані на ваших комп’ютерах, планшетах та смартфонах.

Про це пише The Sun.

Що потрібно зробити?

Негайно оновіть свій браузер Chrome. Для цього в адресному рядку введіть chrome://settings/help. Браузер автоматично перевірить і встановить оновлення.

Будьте обережні з посиланнями. Замість заражених файлів, кіберзлочинці все частіше використовують шкідливі посилання в електронних листах, документах і навіть кнопках. Один клік на таке посилання може призвести до крадіжки ваших даних.

Цю вразливість виявили фахівці Google на початку серпня за допомогою інструменту Big Sleep, розробленого спільно з Google DeepMind та Project Zero.

Реклама

Нагадаємо, смартфони на Android із часом починають працювати повільніше, а пам’ять заповнюється навіть тоді, коли користувач майже не завантажує нових програм чи файлів. Причиною цього можуть бути приховані дані, що накопичуються у сховищі пристрою.