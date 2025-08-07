Морська зірка / © unsplash.com

Реклама

Вчені розкрили таємницю масової загибелі морських зірок, яка почалася ще у 2013 році. За цей час з узбережжя Північної Америки зникли мільярди цих створінь — і лише тепер дослідники з Канади змогли назвати конкретного винуватця.

Про це повідомило видання The Guardian.

Причиною масштабної епідемії виявився штам бактерії Vibrio pectenicida. Цей мікроорганізм за десятиліття знищив близько 5,8 мільярда соняшникових морських зірок (Pycnopodia helianthoides), що становить приблизно 90% їхньої загальної популяції.

Реклама

Команда під керівництвом докторки Мелані Прентіс та докторки Алісси Гемен встановила, що інфікування бактерією Vibrio pectenicida FHCF-3 починається з ушкоджень на поверхні тіла морської зірки. Після цього відпадають кінцівки, тіло деформується — і зрештою тварина гине.

Упродовж багатьох років науковці не могли ідентифікувати точного збудника, що унеможливлювало розуміння механізму хвороби. Нове відкриття дозволило дослідникам вперше пов’язати масову загибель саме з конкретним бактеріальним патогеном.

Соняшникова морська зірка є ключовим видом у прибережних морських екосистемах. Її катастрофічне зникнення вже позначається на екологічному балансі.

Докторка Прентіс попередила, що зникнення цього виду може призвести до втрати цілих лісів морських водоростей. Це, своєю чергою, може мати серйозні наслідки для інших морських видів і людей, які залежать від цих екосистем.

Реклама

Нагадаємо, в холодній темряві глибин Арктичного океану прихована межа, яка розділяє морських мешканців на два табори.