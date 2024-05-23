Мільйони людей стануть свідками рідкісного параду із шести планет: чи побачать його українці

Мільйони людей на планеті отримають рідкісний шанс побачити на власні очі рідкісне явище, коли планети вишикуються в ряд.

Про це пише LAD Bible.

Менш ніж за два тижні, у червні, за приблизними підрахунками, Юпітер, Меркурій, Марс, Сатурн, Уран і Нептун розташуються приблизно на одній прямій лінії, оскільки всі вони рухаються по орбіті навколо Сонця.

Юпітер, Меркурій, Марс і Сатурн можна буде побачити неозброєним оком, а ті, хто має трохи техніки – першокласний бінокль або телескоп – зможуть побачити й інші дві планети.

Космічне явище буде видно у всій північній півкулі, зокрема в Північній Америці та Європі.

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У розмові з Glamour Кейт Патл, викладачка кафедри фізики та астрономії Університетського коледжу Лондона, сказала: "Планетне вирівнювання – це астрономічна подія, яка відбувається, коли за збігом обставин орбіти декількох планет Сонячної системи одночасно опиняються приблизно з одного боку від Сонця. Це означає, що вони вишикуються в лінію на небі, коли ми дивимося на них із Землі. У цьому випадку планети Юпітер, Меркурій, Уран, Марс, Нептун і Сатурн утворюють лінію на небі саме в такому порядку. Важливо підкреслити, що планети не утворюють пряму лінію в космосі – це набагато рідкісніша астрономічна подія, яка називається сизигією. Однак, оскільки всі планети обертаються навколо Сонця приблизно в одній і тій же орієнтації – рухаючись у площині, яку ми називаємо “площиною екліптики” – коли вони розташовані по один бік Сонця, вони утворюють лінію на небі, коли ми дивимося на них із Землі".

Коли це відбудеться

Це вже друге вирівнювання планет 2024 року, перше відбулося під час сонячного затемнення. Новий парад відбудеться рано вранці в понеділок, 3 червня.

Рідкісність цієї події полягає в тому, що у вирівнюванні беруть участь шість планет, тоді як набагато частіше на небі можна побачити дві, три або чотири планети.

До кінця 2025 року відбудеться ще п'ять вирівнювань: два цього року (3 червня і 28 серпня) і три наступного (18 січня, 28 лютого і 29 серпня).

Нагадаємо, вчені виявили дивний зв’язок між таємницею Сонця та чорними дірами. Міжнародна команда дослідників наблизилася до розгадки цієї 400-річної таємниці.

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