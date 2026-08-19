Мільйони людей роблять це щодня: бездумна звичка може підвищувати ризик раку

Косметика / © ТСН.ua

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Звичка бездумно копіювати складні процедури догляду за шкірою, які стають вірусними у TikTok, Instagram та інших соцмережах, потенційно може збільшувати вплив на організм хімічних речовин, пов’язаних із порушеннями гормональної системи та ризиком деяких видів раку.

Про це пише Daily Mail, посилаючись на нове дослідження науковців Ратгерського університету.

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До чого тут соцмережі

Дослідники опитали 143 учнів старшої школи у Нью-Джерсі та проаналізували, скільки засобів особистої гігієни й косметики вони використовують, а також наскільки активно ці підлітки споживають б’юті-контент у соцмережах.

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Результати виявили помітний зв’язок.

Підлітки, які стежили за інфлюенсерами, що мають власні лінійки косметики, протягом доби використовували приблизно на 30% більше засобів. А ті, хто регулярно переглядав відео та уроки про зачіски й красу, — приблизно на 40% більше.

Йдеться не лише про креми та сироватки. До переліку входили шампуні, мило, зубна паста, дезодоранти, парфуми, сонцезахисні засоби, декоративна косметика та інші продукти щоденного використання.

Чому вчені заговорили про рак

Проблема полягає не в самому догляді за шкірою, а в потенційно більшому сумарному впливі різних хімічних речовин.

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Деякі косметичні та гігієнічні засоби можуть містити фталати, парабени, феноли та інші сполуки, здатні впливати на гормональну систему. Частина таких речовин також вивчається через можливий зв’язок із ризиком розвитку раку.

Попередні дослідження, за словами науковців, показували: що більше засобів використовує людина, то вищими можуть бути рівні деяких із цих речовин у її організмі.

Керівниця дослідження, професорка Ратгерського університету Емілі Барретт, зазначила, що соцмережі можуть створювати ще одну проблему для здоров’я молоді — стимулювати використання великої кількості засобів, які потенційно містять речовини з гормоноруйнівними або канцерогенними властивостями.

Дівчата використовують удвічі більше засобів

Особливо показовою виявилася різниця між дівчатами та хлопцями.

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Дівчата, які взяли участь у дослідженні, за одну добу використовували в середньому 14 різних засобів — приблизно удвічі більше, ніж хлопці. Парфуми або ароматизовані продукти використовували 57% опитаних.

Водночас лише 19% підлітків регулярно читали склад продуктів, а спеціальними застосунками чи сайтами для перевірки косметики користувалися лише 5%.

Чи означає це, що косметика викликає рак

Ні. Дослідження не доводить, що використання косметики або перегляд TikTok безпосередньо спричиняє рак.

Науковці виявили інший ланцюжок: активніше споживання б’юті-контенту пов’язане з використанням більшої кількості косметичних засобів, а це, своєю чергою, може збільшувати сумарний контакт із певними хімічними речовинами.

Особливу увагу дослідники приділяють підліткам, оскільки в цей період організм проходить активну гормональну перебудову і може бути більш чутливим до речовин, які впливають на ендокринну систему.

Вчені наголошують, що для остаточних висновків потрібні масштабніші дослідження. Однак результати ставлять під сумнів популярну ідею, що чим більше баночок у щоденній б’юті-рутині — тим краще.

Нагадаємо, фруктоза може впливати на поведінку ракових клітин після хімієтерапії, з’ясували дослідники. Водночас науковці застерігають: результати, отримані переважно на клітинах і мишах, не означають, що фруктоза сама собою спричиняє метастази у людей.

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