Мільйони власників Android мають право на виплати від Google: перевірте, чи ви у списку

Власники смартфонів на Android можуть отримати виплати від Google / © ТСН

Компанія Google погодилася виплатити 135 млн дол. для врегулювання позову щодо таємного збирання даних на Android. Право на компенсацію мають мільйони людей, чиї смартфони передавали інформацію навіть у неактивному стані.

Про це пише Lad Bible.

Позов, поданий 2020 року, стосувався того, що операційна система Android нібито передавала дані у фоновому режимі без відома користувачів.

Позивачі стверджували, що це відбувалося «без будь-якого повідомлення користувачеві, зокрема коли пристрої перебувають у повністю неактивному стані, тобто ними не користуються і до них не торкаються, а всі застосунки закриті», йдеться на сайті угоди.

У Google відкинули ці звинувачення.

«Ми раді врегулювати цю справу, яка неправильно трактувала стандартні галузеві практики, що забезпечують безпеку Android. Ми надаємо додаткову інформацію, щоб люди краще розуміли, як працюють наші сервіси», — заявили в компанії.

Хто може отримати виплату від Google?

Щоб претендувати на компенсацію, потрібно бути фізичною особою (а не компанією), проживати у США та користуватися Android-пристроєм із доступом до інтернету через мобільний зв’язок у будь-який момент після 12 листопада 2017 року.

Водночас учасники окремого судового процесу в Каліфорнії (Csupo v. Google LLC) не підпадають під умови цієї угоди.

Для подання заявки необхідно обрати спосіб отримання коштів на спеціальному сайті.

Якою буде сума виплати?

Розмір компенсації залежатиме від кількості заявників. Наразі потенційно право на виплати мають близько 100 млн осіб. Водночас із загальної суми у 135 млн дол. будуть вирахувані витрати на адвокатів, податки та інші збори, тому точну суму визначити поки неможливо.

На сайті угоди зазначено, що учасники «отримають виплати після того, як суд надасть остаточне схвалення угоди та будуть завершені всі апеляції. Якщо апеляції будуть подані, це може зайняти певний час».

Також наголошується: «Якщо ви не оберете спосіб отримання коштів, адміністратор угоди все одно спробує надіслати вам виплату автоматично, але існує ризик, що ви її не отримаєте, якщо ці спроби будуть невдалими».

«Якщо ви хочете виключити себе з групи учасників, необхідно надіслати адміністратору угоди лист із проханням про виключення. Лист має бути підписаний вами власноруч і не може бути підписаний електронно», — зазначається в умовах.

«Якщо ви нічого не зробите, ви автоматично станете учасником цієї угоди і будете зобов’язані дотримуватися її умов та рішень суду. Адміністратор угоди все одно спробує надіслати вам виплату, але існує ризик її не отримати, якщо ці спроби будуть невдалими», — вказано на сайті угоди.

