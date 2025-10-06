Місяць буде гігантським: коли українці зможуть насолодитися Суперповнею

Супермісяць / © ТСН.ua

Увечері 6 та 7 жовтня 2025 року жителі України зможуть спостерігати першу Суперповню цього року, яка обіцяє стати найяскравішою та найбільш вражаючою за весь рік. Наш природний супутник максимально наблизиться до Землі, через що його диск виглядатиме помітно більшим і яскравішим, ніж зазвичай.

Про це пише BBC Weather.

Що таке Суперповня і коли її спостерігати?

Супермісяцем називають повню, яка збігається з перигеєм — моментом, коли Місяць перебуває на найменшій відстані від Землі на своїй еліптичній орбіті.

Пік повної фази припадає на 7 жовтня о 06:48 за київським часом.

Найкращий час для спостережень — два вечори: 6 та 7 жовтня, одразу після заходу Сонця, коли Місяць сходить над східним горизонтом. Саме низько над горизонтом він виглядає найбільш вражаюче і має теплий відтінок.

Наприклад, у Києві схід Місяця 6 жовтня очікується о 17:55, а 7 жовтня — о 18:20.

Поради для спостерігачів

Щоб отримати максимум задоволення від цього астрономічного явища, не потрібне спеціальне обладнання, але варто дотримуватися кількох порад:

Знайдіть відкриту місцевість: Ідеально підійде поле, берег річки або пагорб з відкритим видом на схід, щоб мінімізувати перешкоди. Виїжджайте за місто: Світлове забруднення великих міст зменшує контрастність. Навіть невелика відстань від міста зробить Місяць яскравішим. Використовуйте бінокль: Звичайний туристичний або театральний бінокль дозволить розгледіти деталі рельєфу Місяця, зокрема кратери та «моря». Фотографування: Для якісних знімків бажано використовувати камеру з ручними налаштуваннями та штатив. Спробуйте включити в кадр елементи пейзажу, щоб підкреслити масштаб.

Жовтнева повня стане лише першою із трьох осінніх Суперповень. Наступні очікуються:

5 листопада 2025 року

4 грудня 2025 року

NASA аналізує ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 з Місяцем

На тлі видовищного астрономічного явища, NASA аналізує потенційні ризики, пов’язані з астероїдом 2024 YR4, який може врізатися у Місяць.

Хоча таке зіткнення є безпечним для людей на Землі, воно становить серйозну загрозу для тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті. Уламки, які можуть утворитися внаслідок удару, можуть пошкодити інтернет-супутники, критично важливу космічну інфраструктуру та становити небезпеку для астронавтів.

Через це космічне агентство розглядає екстрені заходи, включно з розвідкою, кінетичним ударом і навіть застосуванням ядерного заряду для руйнування космічного каменя.

