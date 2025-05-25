Місяць не має магнітного поля, то чому ж на ньому є магнітні камені?: вчені знайшли відповідь

У Місяця немає магнітного поля / © Associated Press

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У Місяця немає магнітного поля, але деякі породи там намагнічені, тож вчені знайшли цьому пояснення.

Про це йдеться в space.

Протягом десятиліть вчені намагалися зрозуміти, чому деякі породи на Місяці сильно намагнічені, хоча він не має магнітного поля.

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Впродовж десятків років вчені заявили, що знайшли пояснення цій аномалії — причиною намагніченості каміння міг бути удар масивного астероїда.

Завдяки місіям NASA «Аполлон» 1960-1970-х років науковці отримали зразки з поверхні Місяця. Виявилося, що тамтешнє каміння мало напрочуд сильні магнітні сигнатури, попри те, що супутник Землі не має магнітного поля.

Протягом десятиліть фахівці намагалися зрозуміти секрет особливості порід із Місяця.

Тепер завдяки комп’ютерній симуляції стало відомо, що потужний удар астероїда в минулому міг залишити свій магнітний відбиток у місячному камінні.

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Науковці вважають, що раніше Місяць мав власне слабке магнітне поле, яке підтримувало невелике розплавлене ядро супутника. Однак дослідники стверджують, що воно мало бути недостатньо сильним, аби намагнічувати поверхневі породи.

Моделювання показали, що в минулому на супутнику Землі міг статися потужний удар астероїда, який утворив масивний басейн Море Дощів. Ймовірно, тоді ж падіння космічного каміння випарувало перегріті, електрично заряджені частинки — плазму.

Вона огорнула Місяць — переважно на зворотному боці від удару. Вчені кажуть, що так падіння астероїда тимчасово посилило магнітне поле Місяця.

Ймовірно, що породи в районі найбільшого впливу захопили цей короткочасний магнітний сплеск. Автори роботи підрахували, що весь процес мав би тривати менше, ніж годину, але його наслідки на Місяці можна побачити й досі.

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Нагадаємо, стало відомо, що Землю накриє сонячний супершторм. Дослідники попередили про масштабний блекаут.

Найближчими днями на Сонці можуть статися потужні спалахи та викиди радіації.

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