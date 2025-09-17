Місяць покидає нас: чим загрожує людству віддалення від Землі її супутника — вчені

Місяць віддаляється від Землі / © Credits

Єдиний природний супутник нашої планети, найбільший і наймасивніший супутник Сонячної системи відносно своєї материнської планети, Місяць віддаляється від Землі, і це може вплинути на тривалість дня.

Про це пише dailymail із посиланням на декількох вчених.

Так, фізик та астроном Стівен ДіКербі з Університету штату Мічиган пояснив, що Місяць щорічно віддаляється від нашої планети на 3,8 см. Цей процес призводить до уповільнення обертання Землі, і, як наслідок, тривалість доби поступово збільшується. Наприклад, 70 млн років тому, в епоху динозаврів, доба тривала всього 23,5 години.

Які зміни чекають на людство

За словами доктора ДіКербі, сучасне людство не помітить цих змін. Віддалення на 3,8 см на рік є надзвичайно незначним порівняно з відстанню до Місяця, яка становить 384 000 км. Тому дні будуть тривати 24 години, а припливи та затемнення залишаться незмінними ще мільйони років.

Причини віддалення Місяця

Віддалення Місяця відбувається через гравітаційну взаємодію з океанськими припливами. Океанські води утворюють два «випуклості» під впливом гравітації Місяця, які трохи випереджають його через обертання Землі. Це «тяжіння» змушує Місяць прискорюватися, що, своєю чергою, збільшує розмір його орбіти і призводить до віддалення від Землі.

Майбутнє Землі та Місяця

ДіКербі зазначає, що в дуже далекому майбутньому обертання Землі може сповільнитися до такого ступеня, що вона буде «припливно замкнена» з Місяцем, і супутник буде видно лише з однієї сторони планети. Однак це станеться через мільярди років, і, за прогнозами вчених, Сонце до того часу вже перетвориться на червоного гіганта, що знищить і Землю, і Місяць.

