Місяць продовжує зменшуватися: вчені зафіксували тисячі нових розломів

Місяць не є цілком «мертвим» у геологічному сенсі — новий аналіз поверхні супутника підтвердив, що його радіус і далі поступово зменшується. Дослідники виявили додаткові структури, які свідчать про тривале стиснення та рухи кори.

Про це повідомило видання Iflscience.

Учені вже знали, що Місяць за останні 200 мільйонів років втратив близько 50 метрів у радіусі, оскільки його внутрішні шари охолоджуються та твердішають. Нові дані демонструють, що цей процес триває: команда науковців знайшла понад тисячу раніше невідомих дрібних морських хребтів у темних місячних рівнинах. Загалом їх тепер налічують 2634.

Ці надломи та вигини кори формуються внаслідок стиснення місячної поверхні. Вони близькі за віком до лобатних уступів — розломів, виявлених у високогір’ях раніше. Хребти та уступи часто з’єднані між собою, що свідчить про спільне походження. Середній вік нових структур — приблизно 124 мільйони років, тоді як уступи трохи молодші — близько 105 мільйонів років.

За словами співавтора дослідження Тома Воттерса з Центру досліджень Землі та планет, ці знахідки підтверджують, що Місяць залишається динамічним і продовжує стискатися. Провідний автор Коул Найпавер зазначив, що вперше вдалося задокументувати масштабне поширення таких розломів у місячних морях, що допомагає сформувати цілісне уявлення про сучасний тектонізм супутника.

Учені наголошують: майбутні місії, зокрема «Артеміда», дадуть змогу краще зрозуміти внутрішню будову Місяця, його теплову еволюцію та характер місяцетрусів. Запуск «Артеміди II» очікується найближчими тижнями — екіпаж пролетить навколо Місяця та зможе отримати нові дані про його поверхню.

