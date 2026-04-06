Місія Artemis II наблизилася до Місяця: чого очікувати далі

Фото: Місяць / © Pexels

Реклама

У п’ятий день подорожі астронавтів NASA на космічному кораблі Оріон до Місяця стало відомо, що місія Artemis II увійшла до зони гравітаційного впливу Місяця. Це означає, що космічний корабель Оріон дійшов до кінцевої стадії свого польоту.

Експерти та науковці очікують, що зовсім скоро астронавти місії Artemis II встановлять новий рекорд з найбільшої відстані, що була пройдена від Землі на шляху до Місяця, поділилися NASA 6 квітня 2026 року.

Місія Artemis II увійшла в гравітаційне поле Місяця

Астронавти місії Артеміда-2 досягли гравітаційного поля Місяця. Це означає, що зараз космічний корабель більш схильний до впливу гравітації Місяця, ніж Землі.

Реклама

Під час потрапляння до місячної гравітаційної зони капсула Оріон перебувала на відстані близько 63 тисячі кілометрів від Місяця та близько 232 тисяч миль від планети Земля.

Очікується, що саме сьогодні, 6 квітня, космічний корабель Оріон наблизиться на мінімальну відстань до Місяця. Це може бути близько 7500 кілометрів від її зворотного боку.

Нині траєкторія польоту астронавтів нагадує вісімку навколо Землі та Місяця.

Так астронавти зможуть побачити одночасно Землю і Місяць, а ще поспостерігати за сонячним затемненням.

Реклама

Що ще відомо про політ астронавтів місії Artemis II

Місія Artemis II є першим обльотом Місяця з 1972 року. Вона стала найвіддаленішим польотом людей від Землі.

Астронавти стартували зі станції у Флориді, в ніч з 1 на 2 квітня. На борту космічного корабля перебувають четверо людей: командир місії Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер, спеціалістка Крістіна Кох і астронавт Канадського космічного агентства Джеремі Хансен.

Крім усього, астронавти встигли показати унікальне фото Землі. На знімку можна побачити відразу два полярних сяйва, і навіть зодіакальне світло на тлі планети, що закрила собою Сонце. Це перший знімок планети Земля за останні 54 роки.