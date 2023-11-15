Місія NASA зіткнулася з астероїдом Діморф: космічне відео, яке засняв астроном-аматор

Місію DART NASA вважають успішним проєктом для дослідження астероїдів.
Космічна місія NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) зіткнулася з астероїдом Діморф, а астроном-любитель засняв цей момент на відео і оприлюднив його.
Про це свідчить відео, опубліковане в соцмережі X іспанським астрономом-любителем Хасінтом Роджером Пересом.
На кадрах можна побачити не лише момент зіткнення, але й вивільнення пилу та каміння.
El impacto#DART Mission#LICIACube #Leia + #luke— landru79 (@landru79) November 5, 2023
target: #Didymos #Dimorphos
NASA/ASI/j. Roger pic.twitter.com/ohOA6UiEWx
Після такго ДТП в космосі утворився величезний хвіст уламків, простягнутий за астероїдом на десятки тисяч кілометрів, і залишався помітним протягом кількох місяців. Зміни в орбіті Діморфа скоротили його період обертання більше ніж на пів години, що виявилося ефективнішим, ніж очікувалося.
Місію DART NASA вважають успішним проєктом для дослідження астероїдів і розв'язанням проблеми можливості відхилення потенційно небезпечних астероїдів від Землі. Збільшена кількість отриманих даних допомагає розвивати наукові теорії та поліпшувати методи взаємодії з космічними тілами, небезпечними для нашої планети.
Агентство NASA підтвердило, що нещодавня спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх.
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