Мисливець за астероїдами: "Габбл" випадково зазнімкував понад 1000 невідомих раніше космічних об'єктів

Космічний телескоп "Габбл", який вже 34 роки працює на навколоземній орбіті, вкотре довів, що досі здатен дивувати астрономів. Він продовжує робити відкриття, які іноді відбуваються випадково.

Так, нещодавно в архівних даних "Габла" знайшли сліди великої популяції раніше невідомих астероїдів Сонячної системи. Це стало можливим завдяки дослідницькій роботі команди вчених з різних країн світу, астрономам Європейського космічного агентства та новим комп'ютерним технологіям. Дослідницький проєкт Hubble Asteroid Hunter (HAH) для ідентифікації астероїдів з архівних даних "Габбла", який стартував у 2019 році, очолив Пабло Гарсіа-Мартін, науковий співробітник кафедри теоретичної фізики Автономного університету Мадриду.

Про це пише Science Alert.

Астероїди – це космічні об'єкти, які утворилися після формування Сонячної системи 4,5 мільярда років тому з залишків космічної матерії. Вони бувають різних форм і розмірів – від гальки до планетоїда. Однак астрономи досі не можуть запропонувати правдоподібного механізму, який пояснив би, чому астероїди не змогли накопичити пил з навколозоряного диска, що оточував наше Сонце мільярди років тому, з якого сформувалися планети.

До команди "мисливців за астероїдами" увійшли 11 482 цивільних вчених, які вивчили 37 тисяч архівних зображень, зроблених телескопом за 19 років. Дослідники виявили 1701 астероїдний слід, з яких 1031 відповідав раніше не каталогізованим космічним об'єктам. при цьому близько 400 з них мають доволі невеликі розміри – менше одного кілометра.

Цей новаторський підхід може бути ефективно застосований до наборів даних, накопичених іншими обсерваторіями, що займаються пошуком астероїдів, такими як космічний телескоп NASA "Спітцер" та стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії SOFIA.

Як тільки космічний телескоп Джеймса-Вебба накопичить достатній набір даних, цей метод можна буде застосувати й до його архівних даних.

Нагадаємо, місія Juno NASA відобразила вулканічний світ супутника Юпітера. Іо покритий вулканами, що вивергаються, тому що він постійно відчуває тяжіння декількох найближчих об'єктів, включаючи величезну планету-господарку.

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