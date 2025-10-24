Міста можуть зникнути під водою: вчені попередили про катастрофічне підвищення рівня моря

Мегаполіс / © Pixabay

Підвищення рівня моря становить одну з найсерйозніших загроз для людства у XXI столітті. Нове масштабне дослідження вчених з Університету Макгілла (Канада) виявило, що до кінця цього століття мільйони будівель у країнах Глобального Півдня можуть опинитися під водою.

Про це повідомило видання Science Alert.

Що показало дослідження

За словами дослідників, наслідки підвищення рівня океану торкнуться не лише прибережних регіонів, а й усієї планети.

«Кожен з нас постраждає від зміни клімату та підвищення рівня моря, незалежно від того, живемо ми біля океану чи ні. Ми всі залежимо від товарів, продуктів харчування та палива, які проходять через порти та прибережну інфраструктуру, що піддаються впливу підвищенню рівня моря. Порушення цієї важливої ​​інфраструктури може завдати шкоди нашій глобально взаємопов’язаній економіці та продовольчій системі», — пояснив співавтор дослідження, геолог Ерік Ґалбрейт.

Нині концентрація CO₂ в атмосфері є найвищою за останні чотири мільйони років. Це прискорює глобальне потепління, танення льодовиків і підйом рівня морів. У минулому це явище вже відбувалося, однак сучасна людська цивілізація значно щільніше заселила прибережні території, де нині розташовані великі міста, порти, промислові зони та транспортні вузли.

У межах дослідження науковці проаналізували понад 840 мільйонів будівель у Африці, Південно-Східній Азії, Центральній та Південній Америці. Використовуючи супутникові дані, машинне навчання та топографічні карти високої роздільної здатності, вони змогли вперше точно оцінити, які об’єкти можуть постраждати від затоплення.

Потенційні сценарії

Вчені розглядали три варіанти розвитку подій:

підвищення рівня моря на 0,5 м,

на 5 м,

та на 20 м.

За оптимістичного сценарію (з різким скороченням викидів парникових газів) до 2100 року рівень моря може зрости на пів метра — тоді під водою опиняться близько 3 мільйонів будівель. Якщо ж підйом становитиме 5 метрів — постраждають 45 мільйонів, а у найгіршому випадку (20 метрів) — понад 130 мільйонів споруд.

Дослідники наголошують, що ці цифри є мінімальними, адже не враховують ерозію берегів, шторми чи сильні припливи.

«Ми були здивовані великою кількістю будівель, яким загрожує відносно незначне довгострокове підвищення рівня моря», — зазначив співавтор роботи, еколог Джефф Карділл.

Де ризики найвищі

Найуразливішими залишаються густонаселені прибережні низини, де зосереджена ключова інфраструктура — від портів і заводів до житлових кварталів. Їхнє руйнування може спровокувати ланцюгову реакцію в економіці, торгівлі та постачанні продовольства.

Геофізикиня Наталія Гомес підкреслює: підвищення рівня моря — процес, що триватиме століттями.

«Люди часто говорять про підвищення рівня моря на десятки сантиметрів, або, можливо, на метр, але насправді він може продовжувати підійматися ще на багато метрів, якщо ми швидко не припинимо спалювання викопного палива», — сказала вона.

Нині рівень моря збільшується на 4,5 міліметра на рік, і цей темп лише прискорюється.

Щоб допомогти урядам адаптуватися до нових реалій, дослідники створили інтерактивну карту ризиків, яка показує найбільш уразливі території. Її можна використовувати для містобудівного планування, розробки адаптаційних стратегій та переселення мешканців із небезпечних зон.

«Немає жодного шансу уникнути хоча б помірного підвищення рівня моря. Чим швидше прибережні громади почнуть планувати це, тим більше у них шансів продовжувати процвітати»», — резюмувала науковиця Майя Віллард-Степан з Університету Вікторії.

