Містичний сигнал з космосу: вчені розгадали таємницю пульсара

У Крабовидній туманності, залишку вибуху наднової зірки, розташовується пульсар PSR B0531+21, відомий також як пульсар Крабовидної туманності. Цей об’єкт уже багато років випускає радіоімпульси, які науковці називають “візерунком зебри”. Унікальний сигнал, що нагадує смуги зебри, давно є загадкою для дослідників. Вчені не знаходили нічого подібного серед інших космічних об’єктів.

Проте тепер ця таємниця, схоже, розкрита. Результати дослідження опубліковано у виданні Physical Review Letters, повідомляє ScienceAlert.

Цей пульсар є надщільною нейтронною зіркою, що утворилася внаслідок вибуху наднової SN 1054 близько тисячі років тому. Нейтронні зірки — це рештки масивних зірок, які після колапсу мають неймовірну густину, при цьому їхній діаметр складає лише близько 20 км. Пульсари, як-от PSR B0531+21, обертаються надзвичайно швидко, випромінюючи потужні струмені радіохвиль. Цей пульсар здійснює один оберт за 33 мілісекунди, випускаючи сигнали з такою ж частотою.

Незвичний “візерунок зебри” в радіоімпульсах пульсара вперше виявили у 2007 році. Вчені змогли пояснити, що його створюють хвилі, які взаємодіють із плазмою в магнітному полі пульсара. Коли пульсар випромінює радіохвилі, вони проходять через області з різною щільністю плазми, утворюючи інтерференційну картину. Це схоже на те, як дифракція світла створює візерунки, проходячи через оптичні перешкоди.

Візерунок зебри в сигналі пульсара в Крабовидній туманності

Магнітне поле пульсара генерує заряджені частинки, утворюючи густу плазму. Радіохвилі відбиваються від цих частинок залежно від їхньої частоти: низькочастотні хвилі відбиваються на великій відстані, тоді як високочастотні — ближче. Це і створює характерний “візерунок зебри” з різними інтервалами між смугами.

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Астрофізики вважають, що такі дифракційні структури є результатом унікальних умов у магнітному полі пульсара PSR B0531+21. Це відкриття не лише розгадує давню таємницю, а й дає змогу краще зрозуміти фізичні процеси, які відбуваються в таких екстремальних умовах космосу.

Нагадаємо, що вчені розкрили секрет джерела тепла навколо Чумацького Шляху. Вчені з'ясували, що є загадковим джерелом енергії, яке нагріває гарячий газ, що оточує нашу галактику.

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