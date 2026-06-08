Місто, про яке забули 6 століть тому: археологи несподівано знайшли середньовічне поселення

Археолог Фото ілюстративне / © Рятівна археологічна служба

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У Німеччині археологи під час дослідження поля перед будівництвом вітрової електростанції натрапили на залишки загубленого середньовічного поселення Ехене, яке зникло з історичних джерел близько 600 років тому.

Про це йдеться на popular mechanics.

Поселення вперше згадувалося у документах ще у 944 році та неодноразово фігурувало в середньовічних записах. Однак після XV століття будь-які згадки про нього зникли.

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«Після цього поселення фактично кануло в забуття», — заявив керівник археологічного підрозділу Регіональної асоціації Вестфалії-Ліппе Свен Спіонг.

Що знайшли археологи

Розкопки проводили неподалік німецького міста Боргентрайх. Раніше єдиною підказкою щодо існування Ехене була назва поля — Echelen, яка могла бути пов’язана зі стародавнім поселенням.

Під час дослідження території археологи виявили:

залишки дерев’яних будинків;

сліди стовпів від великих споруд;

фрагменти кераміки X-XI століть;

кам’яний підвал із північним входом.

За оцінками фахівців, найбільші будівлі могли сягати майже 20 метрів у довжину. Також були знайдені невеликі господарські споруди.

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Поселення існувало біля води

Археологи зазначають, що Ехене було типовим середньовічним поселенням, побудованим поблизу струмка.

«Вода була життєво необхідною як для людей, так і для худоби, а поруч знаходилися родючі землі. Саме це визначало місце для поселення», — пояснив Свен Спіонг.

Дослідники припускають, що поселення могло простягатися по обидва боки струмка, однак наразі розкопки проводили лише на одній стороні.

Археологи планують відновити історію Ехене

Зараз фахівці аналізують знайдені артефакти та намагаються точніше датувати споруди й господарські ями, щоб реконструювати розвиток поселення протягом кількох століть.

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Мер Боргентрайха Ніколас Айш заявив, що знахідка має велике значення не лише для археології, а й для історії регіону.

«Такі відкриття вкотре доводять, скільки історії все ще приховано під нашими ногами», — наголосив він.

Нагадаємо, дерев’яні артефакти із глибокої давнини є надзвичайною рідкістю, адже для цього матеріал має залишатися у вологому та ізольованому від кисню середовищі.

Довгий час археологи знаходили переважно кам’яні відщепи, тоді як повсякденні дерев’яні речі безслідно зникали під впливом часу.

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Відкриття було зроблено в басейні Мегалополіса на півдні Греції, де специфічні болотисті відкладення врятували деревину від неминучого гниття.

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