Місто-привид Олександра Македонського знайшли після тисячоліть: де воно ховалося

Олександр Македонський / © Getty Images

Реклама

Археологи заявили про відкриття точного місцезнаходження одного з давно втрачених міст, заснованих Олександром Македонським. Йдеться про Александрію на Тигрі — стратегічний портовий мегаполіс, який у давнину був ключовою ланкою між Месопотамією та торговельними шляхами Перської затоки.

Про це пише Express.

Де розташоване місто та як його знайшли

Залишки стародавнього поселення виявили на півдні Іраку. Протягом тисячоліть місто залишалося невидимим через зміну русла річки Тигр та накопичення осадових порід, які буквально «поховали» берегову лінію античних часів.

Реклама

Дослідники змогли ідентифікувати об’єкт завдяки сучасним технологіям:

Геофізичне сканування високої роздільної здатності.

Знімки з дронів , що дозволили побачити контури споруд під шаром ґрунту.

Аналіз ландшафту, який підтвердив відповідність місця історичним описам стратегічного порту.

Масштаби знахідки

Професор археології Констанцького університету Стефан Р. Хаузер назвав якість доказів «абсолютно приголомшливою». За його словами, стіни будівель знаходяться безпосередньо під поверхнею землі, а рівень їхнього збереження є надзвичайно високим.

Площа міста становить приблизно 6,5 квадратних кілометрів, що робить його одним із найбільших мегаполісів тієї епохи, який за розмірами не поступався тогочасним столицям.

Що вдалося виявити

На відсканованих мапах уже чітко проглядається структура міста:

Реклама

Чітка сітка вулиць та міські квартали.

Потужні фортифікаційні стіни.

Промислові райони з великою кількістю печей для випалювання.

Храмові комплекси та складна система каналів і гаваней.

Варто зауважити, що Александрія на Тигрі була заснована у IV столітті до н. е., під час масштабного походу македонського завойовника на Схід. До цього часу місто вважалося напівміфічним, оскільки, на відміну від єгипетської Александрії, воно не залишило по собі видимих архітектурних пам’яток.

Археологічні роботи на цій локації розпочалися ще у 2010-х роках під керівництвом британських фахівців Джейн Мун, Роберта Кілліка та Стюарта Кемпбелла. Проте через нестабільну безпекову ситуацію в регіоні та військові конфлікти дослідження просувалися повільно.

