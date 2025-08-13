Містичне світло з глибин: що знайшли дослідники в океані

Океан / © Pexels

Реклама

У темних глибинах океану, куди не проникає сонячне світло, вчені зробили відкриття, яке вразило науковий світ. Міжнародна група дослідників виявила акулу чорну (Dalatias licha), яка є найбільшою біолюмінесцентною твариною на планеті. Її довжина сягає майже 1,8 метра.

Про це пише T4.

Дослідження, опубліковане у журналі Frontiers in Marine Science, підтвердило, що акула чорна, разом із двома іншими видами — чорночеревою та південною ліхтарними акулами, випромінює м’яке синьо-зелене світло.

Реклама

Під час експерименту у темному резервуарі акула влаштувала ефектне світлове шоу, яке, за словами провідного автора Жерома Маллефе, було настільки вражаючим, що він «мало не заплакав».

Причини такої здатності залишаються загадкою. Науковці припускають, що світіння може допомагати акулі в полюванні чи маскуванні в сутінковій зоні океану. На відміну від багатьох інших біолюмінесцентних організмів, у світних акул не виявлено люциферину чи бактерій, які зазвичай відповідають за світіння.

Чорна акула / © T4

Існує гіпотеза, що процес може регулюватися гормонами, але це потребує додаткових досліджень.

Це відкриття стало новим кроком у розумінні того, як живі організми пристосовуються до життя в екстремальних умовах океанських глибин.

Реклама

Нагадаємо, протягом багатьох років вчені були спантеличені загадковою ділянкою Південного океану, яка світилася бірюзовим кольором на супутникових знімках. Причиною цього дивного ефекту виявилися маленькі морські організми.

Раніше вчені вважали, що світіння, яке фіксують супутники, є наслідком діяльності коколітофоридів. Це мікроскопічні водорості з блискучими оболонками з карбонату кальцію. Однак вони зазвичай розмножуються в тепліших водах, а ця зона була надто холодною. Це не дозволяло повною мірою пояснити феномен.