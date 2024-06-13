Місяць незабаром зупиниться вперше від 2006 року: чого очікувати

"Велика зупинка Місяця" відбувається, коли нахили Землі та Місяця є максимальними.
У вересні 2024 року відбудеться перша так звана "велика зупинка Місяця". Востаннє таке явище фіксували 18 ркоів тому, 2006 року.
Про це йдеться у найковій статті Live Science.
Зазначається, що під час цієї події Місяць сходить і заходить у крайніх північних і південних точках, досягаючи найвищої та найнижчої точок за 18,6-річний місячний цикл.
Науковці пояснюють, що це можливо тому, що Місяць не обертається тим самим шляхом, що й сонце. Положення його сходу та заходу на горизонті постійно змінюються через рухи Землі та Місяця. Сонячна система плоска, планети обертаються навколо Сонця в одній площині, відомій як екліптика. Земля обертається навколо осі, нахиленої на 23,4 градуса по відношенню до цієї екліптики, в результаті чого Сонце сходить і заходить майже в межах 47 градусів. А орбіта Місяця нахилена на 5,1 градуса відносно екліптики, що дозволяє йому підніматися і заходити в діапазоні 57 градусів протягом будь-якого місяця.
"Цей великий місячний застій буде найбільш екстремальним у дні рівнодення у вересні 2024 року та березні 2025 року. Однак видимість залежить від фази місяця, вашого місцезнаходження та погоди. Хороші часи для огляду включають схід місяця і захід сонця, і навпаки, під час повного місяця", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, на Марсі вперше знайшли водяний іній.
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