Місяць незабаром зупиниться вперше від 2006 року: чого очікувати

У вересні 2024 року відбудеться перша так звана "велика зупинка Місяця". Востаннє таке явище фіксували 18 ркоів тому, 2006 року.

Про це йдеться у найковій статті Live Science.

Зазначається, що під час цієї події Місяць сходить і заходить у крайніх північних і південних точках, досягаючи найвищої та найнижчої точок за 18,6-річний місячний цикл.

Науковці пояснюють, що це можливо тому, що Місяць не обертається тим самим шляхом, що й сонце . Положення його сходу та заходу на горизонті постійно змінюються через рухи Землі та Місяця. Сонячна система плоска, планети обертаються навколо Сонця в одній площині, відомій як екліптика. Земля обертається навколо осі, нахиленої на 23,4 градуса по відношенню до цієї екліптики, в результаті чого Сонце сходить і заходить майже в межах 47 градусів. А орбіта Місяця нахилена на 5,1 градуса відносно екліптики, що дозволяє йому підніматися і заходити в діапазоні 57 градусів протягом будь-якого місяця.

"Велика зупинка Місяця", або місячний потік, відбувається, коли нахили Землі та Місяця є максимальними. У цей період Місяць сходить і заходить на крайніх межах свого діапазону. Він піднімається в найвищій північно-східній точці і заходить у найвищій північно-західній точці. У цей період він також сходить у своїй південно-східній точці та заходить у своїй південно-західній точці.